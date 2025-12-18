İran: Savaş sırasında ABD-İsrail destekli casus yapıları çökertildi, yargılamalar devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetleri’nin kıdemli sözcüsü, Haziran ayında yaşanan 12 günlük Siyonist-ABD saldırısı sırasında düşmanın kapsamlı casusluk ağının ağır darbe aldığını ve büyük ölçüde çökertildiğini belirterek bunu büyük bir istihbarat başarısı olarak nitelendirdi.

Tahran’daki bir etkinlikte konuşan Tuğgeneral Abolfazl Shekarchi, savaş sırasında ABD ve Siyonistlerin yanlış hesaplamalarını vurguladı. Düşmanın, İran yönetim sisteminin ilk saldırılarla çökeceğine inanarak casusluk ağlarına ve doğrudan ABD komutalarına güvendiğini söyledi. Ancak sahadaki gerçekliğin, İran halkının iradesinin sarsılmaz olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Shekarchi, savaş sırasında NATO’nun tüm askeri kapasitesi ve en gelişmiş teçhizatlarının, İran’a karşı kapsamlı bir hibrit savaş stratejisinin parçası olarak sahaya sürüldüğünü açıkladı.

Komutanların şehadeti ve başlangıçtaki kayıplara rağmen komuta boşluğunun hızla doldurulduğunu belirten general, “Savunma birkaç saat içinde başladı ve İran’ın sürekli taarruzu her gün operasyonel gücünü artırdı, düşmanı tam bir şaşkınlığa sürükledi,” ifadelerini kullandı.

General Shekarchi’ye göre düşmanın, rejim değişikliği ve İran’ın parçalanması gibi stratejik hedeflerini gerçekleştiremeyişi, onların savaşı sona erdirmek için adeta yalvarmalarına yol açtı ve nihayetinde tek taraflı bir ateşkes ilan edilmesine neden oldu. İç istikrarın artması ve ulusal özgüvenin güçlenmesini direnişin parlak bir sonucu olarak niteleyen general, “İran’ın gücü artık uluslararası bir inanç haline geldi,” dedi.

“İlk kez tüm hibrit savaş unsurları bize karşı kullanıldı ve ulusal bütünlük ile halka güvenerek her türlü komplonun üstesinden gelebileceğimizi kanıtladık.”

Shekarchi ayrıca, İran’ın savaşın ardından daha güçlü çıktığını ve silah üretim hatlarının her zamankinden daha aktif olduğunu vurguladı.

Düşman bilişsel savaşa yöneliyor

Askeri ve istihbarat zaferini kutlarken Shekarchi, düşmanın odağını askeri çatışmadan bilişsel savaşa ve yumuşak savaşa kaydırdığını da uyarı olarak paylaştı.

Zihinleri ele geçirmenin askeri saldırıdan daha tehlikeli olduğunu belirten general, amacın halkın algı ve hesaplamalarını çarpıtmak olduğunu söyledi ve milletin uyanık kalması, düşmanın söylemlerini tekrar etmemesi gerektiğini vurguladı.

“Düşman İran’ı zayıflatmaya çalışıyor, oysa İran zayıf değil; düşman yalnızca temel zaaflarını medya manevralarıyla gizlemeye çalışıyor,” dedi Shekarchi.

İslam Cumhuriyeti’nin yumuşak savaşları yönetme, bunları fırsata dönüştürme bilim, deneyim ve kapasitesine sahip olduğunu ifade eden general, İslami Devrim’in tüm ideallerini gerçekleştireceğine ve düşmanların ise er ya da geç çökeceğine olan güvenini dile getirdi.