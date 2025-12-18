Güney Lübnan’da Saldırılar Tırmanırken Aun’dan Net Çizgi: “Müzakere Teslimiyet Olarak Okunamaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’da İsrail ordusunun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla tırmandırdığı gerilim, Beyrut’ta sert siyasi mesajlarla karşılık buluyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Aun, artan saldırılar eşliğinde yürütülen diplomatik tartışmalara değinerek, müzakerenin ancak eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde anlam taşıyacağını, askeri baskı altında dayatılan hiçbir sürecin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Aun, İsrail’in sınır hattındaki ihlallerinin yalnızca güvenlik gerekçeleriyle açıklanamayacağını belirterek, bu adımların Lübnan’ı siyasi olarak sıkıştırma ve iç dengeleri zorlamaya yönelik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, “Lübnan barıştan yana tutumunu korur; ancak bu, haklarından vazgeçeceği anlamına gelmez” mesajını verdi.

Sahadan gelen bilgiler, son günlerde Güney Lübnan’daki sivil yerleşimlerin de hedef alındığını gösterirken, bu durum uluslararası toplumun sessizliğine yönelik eleştirileri artırıyor. Lübnanlı yetkililer, Birleşmiş Milletler kararlarının açıkça ihlal edildiğini ve İsrail’in cezasızlık zırhıyla hareket ettiğini dile getiriyor.

Direniş çevreleri, Aun’un açıklamasını ülkenin kırmızı çizgilerinin yeniden ilanı olarak değerlendiriyor. Bu çevrelere göre, İsrail’in askeri baskıyı artırarak müzakere masasında avantaj elde etme çabası yeni değil; ancak Lübnan’ın egemenlik ve savunma hakkı pazarlık konusu yapılamaz.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sahadaki gelişmelerle birlikte diplomatik trafiğin de hızlanabileceğini, ancak Güney Lübnan’daki saldırılar sürdükçe herhangi bir siyasi açılımın kalıcı bir sonuç üretmesinin zor olduğunu belirtiyor. Lübnan yönetimi ise hem diplomasi hem de ulusal duruş çizgisini birlikte sürdürme kararlılığını yineliyor.