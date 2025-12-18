Güney Lübnan’da Tünel Operasyonu: Ordudan Açıklama ve Tartışmalı Kazı Çalışmaları

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan ordusu, güneydeki Tuline bölgesinde İsrail kaynaklı ihbar doğrultusunda başlattığı kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ordu yetkilileri, söz konusu tünelin Hizbullah’a ait olduğu iddialarını araştırdıklarını belirtirken, operasyonun sadece sınır güvenliğini sağlama ve olası riskleri önleme amacı taşıdığını vurguladı.

Bölgedeki gözlemciler ve direniş yanlısı kaynaklar, operasyonun zamanlamasına dikkat çekiyor. Tuline’de yürütülen kazı çalışmalarının, İsrail’in güvenlik söylemleri ve sınır ihlalleriyle paralel bir biçimde gündeme geldiği, dolayısıyla operasyonun yalnızca teknik bir tespit eylemi olmaktan öte siyasi bir mesaj içerdiği ifade ediliyor.

Sahadaki güvenlik birimlerinin açıklamalarına göre, tünelin varlığı hâlen doğrulanmadı; kazı çalışmaları, sınır hattında olası patlayıcılar veya askerî riskler açısından da titizlikle yürütülüyor. Operasyon, sivil bölgelerden uzak tutulmaya çalışılırken, yerel halkta tedirginliğe neden olduğu belirtiliyor.

Direniş çevreleri ise bu tür iddiaların geçmişte sıkça gündeme getirildiğine dikkat çekiyor ve söz konusu tünelin Hizbullah’a ait olup olmadığının yanı sıra, operasyonların bölgesel gerilimi artırma amacı taşıyabileceğini savunuyor. Analistler, Tuline’deki kazı çalışmalarının Lübnan ordusu ile İsrail arasındaki hassas dengeyi yeniden test ettiğini ve bölgedeki diplomatik ve askeri gerilimi yükseltebileceğini öngörüyor.

Ordu yetkilileri, operasyonun süresinin belirsiz olduğunu ve her adımın güvenlik protokolleri çerçevesinde yürütüldüğünü bildiriyor. Bölgesel uzmanlar, bu tür adımların sadece tünel tespitiyle sınırlı kalmayıp, Lübnan’ın direniş ekseniyle ilişkili alanlarda dikkatli bir denge arayışının göstergesi olduğunu belirtiyor.