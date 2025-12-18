Deyr ez-Zor’da Koalisyon Hareketliliği Artıyor: Gerçek Mühimmatlı Tatbikatlar ve Saldırı Sonrası Gerilim

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Deyr ez-Zor kırsalında güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, uluslararası koalisyon güçleri bölgede hava ve kara unsurlarının yoğun katılımıyla tatbikatlar gerçekleştiriyor. Tatbikatlar, gerçek mühimmat kullanılarak sahada uygulamalı şekilde yürütülüyor. Yetkililer, bu hareketliliğin güvenlik ve caydırıcılık amaçlı olduğunu savunsa da, bölgedeki gerilimin artmasına yol açtığı belirtiliyor.

Hareketliliğin başlaması, HTŞ mensubu bir unsurun düzenlediği saldırıda üç Amerikalının öldürülmesinin hemen ardından geldi. Direniş yanlısı gözlemciler, bu gelişmeyi koalisyon güçlerinin sahadaki kontrolünü pekiştirme ve gösteri yapma amacıyla ilişkili görüyor. Bölgedeki tatbikatların yoğunluğu, yerel halkın güvenliğini tehdit edebilecek boyutlara ulaşmış durumda.

Uzmanlara göre bu tür tatbikatlar, yalnızca askerî hazırlık değil, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini etkilemeye ve HTŞ ile benzeri gruplara mesaj göndermeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, koalisyon güçlerinin Deyr ez-Zor hattında hem kara hem hava unsurlarını eş zamanlı kullanması, olası çatışma senaryolarının simülasyonu olarak görülüyor.

Saha kaynakları, koalisyonun hareketliliğinin bölgedeki istikrarsızlığı artırdığına ve yerel güçlerin direniş alanlarını sınırlandırmaya yönelik yeni adımlar içerdiğine dikkat çekiyor. Direniş çevreleri, bu tür tatbikatların bölgedeki sivillere ve direniş unsurlarına karşı psikolojik bir baskı aracı olarak da kullanıldığını belirtiyor.

Bölge uzmanları, Deyr ez-Zor’daki koalisyon hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha yoğunlaşabileceğini, olası yeni saldırı ve tatbikatların ise Suriye’nin doğusundaki kırılgan dengeleri daha da zorlayabileceğini öngörüyor.