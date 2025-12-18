Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin ablukası altında hayatın giderek zorlaştığı Gazze’de, etkili olan şiddetli soğuklar nedeniyle bir aylık bir bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, hayatını kaybeden bebeğin isminin Said Esad Abidin olduğu belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, Gazze’deki şiddetli soğuk hava koşullarının özellikle bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca, altyapı eksiklikleri ve elektrik kesintileri nedeniyle ısınma imkanlarının kısıtlı olduğu kentte, soğuktan ölenlerin sayısının 13’e yükseldiği bildirildi.

Gazze’deki sağlık yetkilileri, Siyonist işgal rejiminin ablukası altında temel ihtiyaç malzemelerinin kısıtlı olduğuna dikkat çekerek, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu. Gıda, ilaç, yakıt ve ısınma malzemeleri yetersizliği, sivillerin yaşamını doğrudan tehdit ediyor.

Uzmanlar, soğuk havanın etkisiyle özellikle yeni doğanlar ve küçük çocukların savunmasız durumda olduğunu, Gazze’de sağlık hizmetlerinin sınırlı kapasitesi nedeniyle her ölümün önlenebilir olduğunu ifade ediyor.