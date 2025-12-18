İran'dan İsraillilere Çağrı: Direnişle İşbirliği Zamanı Geldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail sokaklarında fısıltılar dolaşıyor: İran'dan geldiği söylenen mesajlar, sıradan vatandaşları direnişle el ele vermeye çağırıyor. Tel Aviv polisi ve istihbarat birimleri, sosyal medya ve SMS'ler üzerinden yayılan bu çağrılara karşı acil uyarı yayınladı; "Tuzak, yanıtlamayın" denirken, rejim içinden "düşman sızması" korkusu büyüyor. Direniş yanlıları ise bunu "Siyonist halka vicdan çağrısı" diye selamladı.

Mesajların içeriği net: "İşgalin yükünden kurtulun, Filistin ve Lübnan direnişiyle birleşin" temalı metinler, özellikle Gazze bombardımanlarından bıkan gençleri hedef alıyor. İran Dışişleri kaynakları resmi açıklama yapmasa da, Tahran sokaklarında kutlamalar başladı; Hizbullah ise "Zafer kapıda" tweet'leriyle destek verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi, "Propaganda savaşı" diye küçümsese de, orduda olağanüstü toplantılar yapılıyor.

Bu gelişme, direnişin yeni cephesini işaret ediyor: Kalpleri fethetmek. Yemen Ansarullah'ından "İsrailliler uyanıyor" yorumu gelirken, Batı Şeria'da Filistin bayrakları daha coşkulu sallanıyor. Rejim yetkilileri mesaj trafiğini kesmeye çalışsa da, internette binlerce paylaşım yayılıyor; yarın ne getireceği merak konusu.

Direniş rüzgarı, Tel Aviv'in surlarını aşmaya başladı.