Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail sokaklarında açlık kuyrukları uzuyor, bankerler bavulları topluyor. Direniş roketlerinin gölgesinde "zombi ekonomi" gerçeği patladı: Resmi veriler yoksulluk oranını yüzde 28'e fırlattı, orta sınıf evlerini satıp yurtdışına kaçıyor. Uluslararası yaptırımlar, Avrupa bankalarının çekilmesiyle Tel Aviv borsasını dibe vurttu; shekel erirken enflasyon yüzde 10'u aştı.

Direniş cephesi bu çöküşü "Zaferin ekonomik meyvesi" diye kutluyor. Hizbullah kaynakları, "Her roket, Siyonist ceplerini deldi" derken, Hamas "Filistin direnişi rejimi aç bıraktı" yorumu yaptı. Yemen Ansarullah'ı ise Kızıldeniz'de gemileri bloke ederek baskıyı artırdı; İsrail Maliye Bakanı'nın "Acil kurtarma paketi" yalvarışı, sokak protestolarını tetikledi. Yahudi göçü rekor kırarken, Batı Şeria'da Filistinliler bayram havasında.

Sermaye kaçışı 50 milyar dolara yaklaştı; teknoloji devleri ofisleri kapatıp ABD'ye taşınıyor. Direniş yanlısı ekonomistler, "Bu sonun başlangıcı" diyor; sosyal medyada #İsrailÇöküyor etiketiyle ironik memeler patlıyor. Netanyahu kabinesi acil toplantıda, ama halk "Direniş kazanıyor" fısıltılarıyla yatıp kalkıyor.