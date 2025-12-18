Irak'tan İsrail-ABD Tehditlerine Sert Uyarı: Direniş Silah Bırakmaz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bağdat'ta tansiyon yükseldi: Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail ve Washington'dan gelen "silah bırakın yoksa..." tehditlerine ateş püskürdü. Bakan, basın toplantısında "Irak toprağı kırmızı çizgimiz, direnişimizi kimse dikte edemez" diye haykırdı; bu sözler, Pehlevi ve Haşdi Şabi çevresinde alkış tufanı kopardı. Direniş örgütleri hemen yanıt verdi: "Silahlarımız Gazze ve Lübnan için kilitli kalacak."

Tehditler, Irak'ın Suriye sınırındaki üsleri ve lojistik hatlarını hedef alıyor. Hüseyin, "ABD'nin kuklası İsrail, Irak direnişini kıramaz" uyarısını BM'ye taşıyacağını duyurdu; Tahran'dan "Dayanışma tam" selamı gelirken, Yemen Ansarullah'ı "Kızıldeniz'de hesaplaşırız" resti çekti. Sokaklarda Filistin bayrakları sallanırken, gençler "Direniş ebedi" sloganlarıyla yürüdü.

Direniş liderleri kapalı kapılar ardında toplandı; reddediş mesajı, sosyal medyada #IrakDireniyor diye patladı. Hüseyin'in sözleri, Şii-Sünni ittifakını pekiştirdi; Batı Şeria'dan "Kardeş Irak yanımızda" tezahüratları yükseldi. ABD Büyükelçiliği sessiz kalırken, Bağdat'ta güvenlik önlemleri artırıldı.