Halid Meşal: Hamas silahsızlanmayı kabul etmeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Son haftalarda medya temaslarını artıran Halid Meşal, Drop Site News haber sitesine verdiği röportajda, Donald Trump’ın Orta Doğu’da istikrar istiyorsa, Siyonist rejimin Washington’un Filistin politikalarına müdahalesine son vermesi gerektiğini söyledi.

ABD, Siyonist rejimin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koyuyor

Arabi21’in aktardığı röportajda Meşal, ABD’nin dengeli ve ikili ilişkiler kurmak istiyorsa Hamas ve diğer Filistinli gruplarla doğrudan temas kurması gerektiğini belirtti. ABD yönetiminin temel sorunlarından birinin, Siyonist rejimin çıkarlarını Amerikan halkının çıkarlarının önüne koyması olduğunu ifade eden Meşal, Trump’ın destekçileri arasında bile İsrail’in ABD için ağır bir yük haline geldiğini görenlerin bulunduğunu söyledi.

Meşal, Filistin halkının işgal altında yaşadığını ve direnişin meşru bir hak olduğunu vurgulayarak, “Dünya sizi terk ettiğinde, işgalci geri adım atana kadar direnmekten başka seçeneğiniz kalmaz. ABD, İsrail’i geri çekilmeye zorlamadığı sürece bu gerçek değişmez” dedi.

Uzun vadeli ateşkes mümkün, teslimiyet asla

Hamas’ın, Siyonist rejimle uzun vadeli bir ateşkese açık olduğunu belirten Meşal, bunun silahların depolanmasını ve askeri operasyonların durdurulmasını içerebileceğini, ancak bunun bir teslimiyet anlamına gelmediğini söyledi. Hamas’ın, Gazze’de güvenli bir ortamın oluşması, yeniden imarın başlaması, demokratik seçimlerin yapılması ve Filistin devletinin geleceğine ilişkin siyasi sürecin önünün açılması için uluslararası toplumla iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Gazze’de Filistinli olmayan bir yönetim dayatması başarısızlığa mahkûm

Halid Meşal, Hamas’ın yirmi yılı aşkın süredir Gazze’de belirleyici bir siyasi güç olduğunu hatırlatarak, yönetimin bağımsız Filistinli teknokratlardan oluşan bir komiteye devredilmesi önerisinin gündemde olduğunu söyledi. Ancak Hamas’ı sürecin dışına itmeye yönelik her girişimin ters tepeceğini vurguladı.

Meşal, Gazze’de Filistinli olmayan herhangi bir yönetim veya yabancı gücün, Filistin halkı tarafından işgalci olarak görüleceğini ve bunun doğrudan çatışmayı tetikleyeceğini belirtti.

Siyonist rejim ateşkesin ilk aşamasını dahi ihlal ediyor

Gazze’deki ateşkes anlaşmasına da değinen Meşal, ilk aşamanın başarıyla uygulandığı yönündeki iddiaları reddederek, savaşın resmen durmuş gibi görünmesine rağmen Siyonist rejimin ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü söyledi. Hamas’ın, arabulucularla varılan mutabakata sadık kaldığını ve ikinci aşamanın da Netanyahu’nun dayatmalarıyla değil, üzerinde uzlaşılan çerçevede ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Hamas silahsızlanmayı kabul etmeyecek

Meşal, Filistinli müzakerecilerin hiçbir zaman silahsızlanmayı kabul etmediğini belirterek, Hamas’ın savunma amaçlı silahlarını depolamayı tartışabileceğini, ancak Filistin’i koruyacak ulusal bir ordu veya güvenlik gücü kurulmadıkça silahsızlanmanın söz konusu olmayacağını söyledi.

Filistin halkı sandıkta da direnişi seçecek

Filistin’de gerçek demokrasinin, halkın iradesinin özgürce sandığa yansımasıyla mümkün olacağını ifade eden Meşal, “Gazze iki yıla yaklaşan Siyonist soykırım savaşıyla yerle bir edilmiş olsa bile, Filistin halkına seçim hakkı tanınırsa direnişe oy verecektir” dedi.

Halid Meşal, Siyonist rejimin saldırganlığını durdurabilecek tek gücün ABD olduğunu vurgulayarak, ne Avrupa’nın ne de başka bir uluslararası aktörün bu kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle, İsrail’in suçlarının durdurulmasındaki birincil sorumluluğun Washington’a ait olduğunu belirtti.