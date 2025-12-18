Bahreyn Zindanlarında İşkence Skandalı: ABD'den Halife Rejimine Yaptırım Çığılığı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD'li insan hakları örgütü Human Rights First'ten Bahreyn'e şok rapor: İçişleri Bakanı Şeyh Raşid bin Abdullah el-Halife'nin emrindeki zindanlarda mahkumlara elektrik verme, dayak ve tecrit işkenceleri rutinken, örgüt Washington'a "Yaptırım vakti" çağrısı yaptı. Raporda 50'den fazla vaka belgelenirken, Şii direnişçilerin özellikle hedef alındığı vurgulandı; Manama sokaklarında "Halife diktatörlüğü düşecek" fısıltıları çoğalıyor.

Bu ifşa, Bahreyn'in İsrail'le gizli ittifakını da gölgeliyor. Direniş kaynakları, işkencelerin Filistin ve Yemen davası yanlılarını sindirme girişimi olduğunu söylüyor; Hizbullah "Bahreyn direnişi yalnız değil" derken, İran'dan "Halk ayaklanması yakın" mesajı geldi. Tutuklu aileleri Washington önlerinde protesto düzenledi, sosyal medyada #BahreynZindanları etiketiyle videolar yayıldı.

Örgüt raporu, ABD Dışişleri'ni köşeye sıkıştırdı; Halife rejimi "İftira" dese de, BM İnsan Hakları Konseyi inceleme başlattı. Direniş grupları hapishane yakınlarında eylem hazırlığında; Yemen Ansarullah'ı "Ortak düşmana karşı cephe" çağrısı yaptı. Gazze'den taziye gibi selamlar yükselirken, Bahreyn gençleri gizli hücrelerde örgütleniyor.