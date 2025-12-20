UNIFIL, Güney Lübnan’da İki Yıllık Aranın Ardından Mayın Temizleme Çalışmalarına Yeniden Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından güney Lübnan’da mayın temizleme operasyonlarına yeniden başladı. İlk hedef, Lübnan’ın güneyindeki Blida kasabasına yakın, Mavi Hat olarak bilinen askeri sınır hattı yakınındaki mayınlı alan oldu. UNIFIL ekipleri, uzun süren güvenlik gerginlikleri ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle askıya alınan temizlik çalışmalarını bu alanda yeniden başlattı.

Ekipler, son iki yılda bölgede biriken mayın ve patlayıcı mühimmatları tespit edip imha etti. Çalışmaların ardından, Blida yakınlarındaki yaklaşık 15 hektarlık alan tamamen temizlendi ve resmi olarak Lübnan Ordusu’na devredildi. UNIFIL yetkilileri, bu alanın artık tarım, ulaşım ve sivil yaşam için güvenli hale geldiğini, yerel halkın bu sayede daha rahat bir yaşam sürmeye başlayacağını ifade etti.

UNIFIL, mayın temizleme çalışmalarının yalnızca Blida’da değil, güney Lübnan’ın farklı noktalarında da sürdürüleceğini duyurdu. Özellikle Mavi Hat boyunca, İsrail’in işgal ettiği Şab’a çiftlikleri ve diğer hassas bölgelerdeki mayınlar, sivil halk için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, temizlik çalışmalarının hızlandırılması ve bölge halkının güvenliğinin sağlanması, hem yerel yetkililer hem de uluslararası örgütler için öncelikli bir mesele haline geldi.

Yerel aktivistler ve sivil toplum temsilcileri, UNIFIL’in yeniden başlattığı bu tür çalışmaların, güney Lübnan’da sivil hayatın normale dönmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Ancak aynı zamanda, bölgedeki askeri gerilimin artması durumunda bu tür faaliyetlerin tekrar durma riski taşıdığını, bu yüzden kalıcı bir siyasi çözüm olmadan tam bir güvenlik sağlanamayacağını da ekliyor.