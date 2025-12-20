İran: “Sıfır Zenginleştirme” Talebi Kabul Edilemez, İş Birliği Şartlı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı, Batı’nın nükleer programına yönelik “sıfır zenginleştirme” taleplerini kesin bir dille reddetti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İran’ın barışçıl nükleer hakları, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahsızlanma Antlaşması (NPT) çerçevesinde tamamen meşrudur. Bu haklara yönelik her türlü kısıtlama, özellikle ‘sıfır zenginleştirme’ gibi tek taraflı talepler, kabul edilemezdir” denildi.

Açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerinin tamamen sivil amaçlı olduğu, enerji üretimi, tıp ve tarımda kullanılan radyoizotopların elde edilmesi gibi alanlara hizmet ettiği vurgulandı. Aynı zamanda, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile şeffaf bir şekilde iş birliği yapmaya hazır olduğu, ancak bu iş birliğinin “askeri tehditler, yaptırımlar ve egemenlik ihlalleri altında değil, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde” olması gerektiği belirtildi.

İran, Batı’nın “tehditlerle değil, diyalog ve güven inşa etmeyle” çözüme ulaşılması gerektiğini savunurken, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik yaptırımlarının ve bölgedeki askeri varlıklarının, güvenli bir zeminin oluşmasını engellediğini ifade etti. Tahran, “İran’ın nükleer programı, kalkınma ve bilimsel ilerleme için bir araçtır, tehdit unsuru değil” diyerek, Batı’nın bu programı siyasallaştırmayı bırakması çağrısında bulundu.

Bölgesel analistler, İran’ın bu açıklamasının, Batı’nın yeni baskı dalgasına karşı net bir çizgi çektiğini, ancak aynı zamanda diyalog kapısını tamamen kapatmadığını gösterdiğini değerlendiriyor. İran’ın, IAEA ile iş birliği teklifini “şartlı” sunması, gelecekteki müzakerelerde Batı’nın tutumuna göre hareket edeceğini de ortaya koyuyor.