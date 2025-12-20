ABD’li Lawmaker, Ekrem İmamoğlu’nun Tutukluluğunu “Demokrasiye Aykırı” Olarak Eleştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti’den görev yapan Jamie Raskin, Washington’da Kongre’de yaptığı bir konuşmada, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ele aldı. Raskin, özellikle Mart 2025’te görevden alınan ve ardından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumuna dikkat çekerek, “İmamoğlu’nun tutukluluğu, demokratik ilkeler ve hukukun üstünlüğüne açık bir saldırıdır” dedi.

Raskin, İmamoğlu’nun 2024 yerel seçimlerinde halk tarafından açık bir oyla yeniden seçildiğini, bu nedenle görevden alınmasının ve tutuklanmasının “siyasi bir intikam hareketi” olarak algılandığını belirtti. “Bir belediye başkanının, halkın oyuyla seçildikten sonra mahkeme süreci yerine önce görevden alınması ve ardından uzun süreli gözaltıya alınması, demokratik bir sistemin değil, otoriter bir rejimin işleyişidir” diyen Raskin, bu tür uygulamaların Türkiye’nin AB üyelik hedefiyle de bağdaşmadığını vurguladı.

Konuşmasında, ABD’nin Türkiye ile stratejik ortaklığına rağmen, “demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü” gibi temel değerlere bağlı kalması gerektiğini ifade eden Raskin, İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması, adil bir yargılama sürecinden geçmesi ve siyasi haklarının tam olarak tanınması yönünde çağrıda bulundu. Aynı zamanda, Türkiye’deki diğer muhalif belediye başkanlarının ve siyasi aktörlerin durumuna da değinerek, “Türkiye’deki demokratik gerilemenin” uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini kaydetti.

Raskin’in bu açıklamaları, ABD’deki bazı siyasi çevrelerde Türkiye’ye yönelik eleştirilerin arttığını gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin iç siyasetindeki gelişmeler, ABD Kongresi’nde artan bir tartışmaya neden olurken, Washington’un Ankara’ya hem müttefik hem de eleştirel bir bakışla yaklaştığı da gözle görülüyor.