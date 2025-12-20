ABD Kongresi’nde İslam Karşıtı Skandal: Cumhuriyetçi Vekilin Sözleri Büyük Tepki Topladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Kongresi’nde İsrail-Filistin gündemiyle düzenlenen bir oturumda konuşan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Fine, “ana akım Müslümanların yok edilmesi” yönündeki ifadeleriyle geniş çaplı tepki çekti. Skandal niteliğindeki bu sözlerin yalnızca oturumla sınırlı kalmaması, Fine’ın açıklamalarını daha sonra X hesabından da paylaşmasıyla tartışmalar büyüdü.

İnsan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, söz konusu ifadelerin açık biçimde nefret söylemi içerdiğini ve doğrudan şiddeti teşvik ettiğini vurguladı. Açıklamalarda, ABD Kongresi gibi bir platformdan dile getirilen bu tür söylemlerin, yalnızca Müslümanları değil, küresel ölçekte toplumsal barışı da hedef aldığına dikkat çekildi.

Müslüman toplum temsilcileri, Fine’ın sözlerinin münferit bir çıkış olarak görülemeyeceğini, özellikle Gazze’de devam eden saldırılar karşısında İsrail’e koşulsuz destek veren siyasi çevrelerde giderek normalleştirilen bir dilin yansıması olduğunu ifade etti. Bu söylemlerin, Filistin halkına yönelik saldırıları meşrulaştırma çabasının ideolojik arka planını da açığa çıkardığı belirtiliyor.

Tepkiler sürerken, ABD yönetimi ve Kongre liderliğinden söz konusu ifadelerle ilgili net ve bağlayıcı bir adım atılmaması ise eleştirilerin odağında yer alıyor. Gözlemciler, bu sessizliğin nefret söylemlerine zemin hazırladığına ve İslamofobinin siyasi düzeyde cesaretlendirildiğine dikkat çekiyor. Yaşananlar, ABD’de ifade özgürlüğü söylemi ile açık nefret ve şiddet çağrıları arasındaki çifte standardı bir kez daha gündeme taşıdı.