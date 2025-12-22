İran’ın siber gücü İsrail'i tedirgin ediyor: Siber kriz ve casus avı başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran, artık ulusal güvenliğinin temel direklerinden biri olarak kabul edilen, gelişmiş ve son derece caydırıcı bir siber harp kapasitesi geliştirmiştir. Bu kapasite, Tahran’ın asimetrik güç projeksiyonunun en etkili araçlarından biri haline gelmiştir.

Değişen jeopolitik dengeler içinde İran, önde gelen bir siber güç olarak öne çıkmaktadır. Bu gerçeklik, yalnızca uluslararası değerlendirmelerle değil, aynı zamanda İran’ın hasımları tarafından dile getirilen açık endişelerle de teyit edilmektedir.

Devlet kurumlarını, askeri komuta yapısını ve bölge genelinde faaliyet gösteren çevik ağları kapsayan son derece örgütlü bir ekosistem aracılığıyla İran, istihbarat toplama, karmaşık operasyonlar ve psikolojik savaşı merkeze alan kapsamlı bir siber doktrin inşa etmiştir.

İşgalci İsrail’e bağlı Israel Cyber Directorate tarafından kısa süre önce yapılan benzeri görülmemiş uyarılar, bu kabiliyetlerin ne denli hızlı ve sürekli biçimde geliştiğini ortaya koymuştur. Bu uyarılar, İran’ın siber kapasitesinin artık “dijital kuşatma” uygulayabilecek stratejik bir tehdit düzeyine ulaştığını göstermektedir.

İran’ın siber güç mimarisini, belgelenmiş operasyonlarını ve stratejik hedeflerini incelemek; bu kapasitenin hibrit savaş doktrini içindeki yerini ve bölgesel dengeleri şekillendirmedeki rolünü anlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Üst düzey Siyonist rejim yetkililerini hedef alan yüksek profilli siber sızmalardan, kritik altyapılara yönelik sürekli operasyonlara kadar uzanan bu faaliyetler, İran’ın modern caydırıcılık ve devlet yönetimi anlayışında ne denli sofistike bir noktaya ulaştığını gözler önüne sermektedir.

Siyonist rejimin İran’ın siber üstünlüğünü itirafı

İran’ın siber stratejisinin etkinliği ve ulaştığı seviye, bu ayın başlarında bizzat işgalci İsrail tarafından da kabul edilmiştir.

Cyber Week kapsamında, Tel Aviv’de düzenlenen konferansta konuşan İsrail Siber Direktörlüğü Başkanı, Emekli Tuğgeneral Yossi Karadi, kamuoyuna yönelik eşi görülmemiş bir uyarıda bulunmuştur.

Karadi, İran’ın artık klasik askeri yöntemlerin ötesine geçerek, işgalci rejimin kritik altyapılarını felç etmeyi hedefleyen bir siber savaş doktrini uyguladığını itiraf etmiştir.

Bu kapsamda “dijital kuşatma” kavramını ortaya atan Karadi, bir ülkenin tamamen siber uzay üzerinden teslim alınabileceği bir senaryoya dikkat çekmiş; enerji santrallerinin devre dışı bırakılması, iletişim ağlarının kesilmesi ve su kaynaklarının sabote edilmesi gibi ihtimalleri sıralamıştır.

Karadi, bu tehdidi doğrudan İran’a atfederek, “son altı ayda İran’ın İsrail’e karşı kullandığı saldırı ve etki yöntemlerinin” bu noktaya ulaştığını belirtmiş; İranlı siber grupların artık yalnızca istihbarat toplamaktan çıkıp yıkıcı ve bozucu operasyonlara yöneldiğini açıkça kabul etmiştir.

Siyonist rejimin, sınırlı yerleşimci nüfusuna rağmen küresel siber saldırıların yaklaşık yüzde 3,5’ine maruz kaldığını ve dünyada en fazla hedef alınan üçüncü yapı konumunda olduğunu açıklaması, İran’ın siber harp faaliyetlerinin ölçeğini ve sürekliliğini net biçimde ortaya koymaktadır.

İran’ın siber güç mimarisi

İran’ın siber kabiliyetleri, merkezi stratejik kontrol ile operasyonel esnekliği ve inkâr edilebilirliği dengeleyen olgun ve çok katmanlı bir örgütsel yapı üzerine kuruludur.

Bu yapının en üstünde, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin rehberliğinde ulusal siber doktrini belirleyen Yüksek Siber Uzay Konseyi yer almaktadır.

Operasyonel düzeyde ise, askeri ve istihbari birimler aktif rol oynamaktadır. İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Siber Savunma Komutanlığı ve Elektronik Harp Yapılanması aracılığıyla taarruzi siber operasyonların öncülüğünü üstlenmektedir.

Bu yapı, düzenli orduya bağlı Siber Savunma Komutanlığı ve istihbarat ile etki operasyonlarını yürüten İstihbarat Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Bu entegre mimari sayesinde İran, merkezi devlet stratejisi ile sürekli ve dağınık siber operasyonları birleştirerek dayanıklı ve etkili bir siber harp ekosistemi oluşturmuştur.

Operasyonel ve psikolojik etki

Son aylarda gerçekleştirilen bir dizi yüksek profilli operasyon, İran’ın hem teknik kapasitesini hem de psikolojik harp becerisini açıkça ortaya koymuştur.

Bu kapsamda, Siyonist rejime ait nükleer programlarda görev yapan bazı isimlerin kimlikleri ve hassas araştırma bilgileri ifşa edilmiş; tesislere ait görüntüler ve proje detayları kamuoyuna sızdırılmıştır.

Ayrıca askeri sanayi alanında çalışan mühendislerin kişisel bilgilerinin yayımlanması, dijital sızma ile psikolojik savaşın nasıl ustalıkla harmanlandığını göstermektedir.

Bu operasyonlar, İran’ın yalnızca savunmada değil, caydırıcılık ve karşı baskı üretme alanında da siber uzayı etkin biçimde kullandığını teyit etmektedir.