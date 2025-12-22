ABD’nin desteğiyle İsrail'den Lübnan’a yeni İHA saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ve uluslararası tarafların açık işbirliği, Lübnan hükümetinin ise eylemsizliği gölgesinde, işgalci güçlerin bu ülkeye yönelik tekrarlanan saldırıları artık sıradan bir vakaya dönüştürülmüştür. Son haftalarda Siyonist işgalciler, ABD’nin siyasi tehdit ve baskılarını artırmasıyla eş zamanlı olarak, Lübnan’ı Siyonist düşmanla ilişkileri normalleştirme yoluna zorlamak amacıyla saldırganlıklarını kayda değer biçimde genişletmiştir.

Bu süreçte Lübnan hükümeti, Siyonistlerin ateşkesi sürekli ihlal eden saldırıları karşısında hiçbir ciddi adım atmamış; saldırıların sürmesi için İsrail’e yeşil ışık yakan Amerikalıların diplomatik manevralarına bel bağlamıştır.

Birkaç gün önce Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Siyonist rejimin geniş çaplı saldırılarına tepki olarak yaptığı açıklamada, Lübnan’ın ateşkes anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, Lübnan ordusunun güneyde konuşlandığını ve görevlerini eksiksiz icra ettiğini vurguladı. Berri, ayrıca Litani Nehrinin güneyindeki tüm bölgenin temizlendiğini belirtirken, Siyonist rejimin ise taahhütlerinin hiçbirine uymadığını ve Lübnan’a yönelik saldırılarını kesintisiz sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, Tesnim Haber Ajansı Uluslararası Haberler Servisi’nin aktardığına göre, haber kaynakları bugün (Pazartesi) Siyonistlerin ateşkesi bir kez daha ihlal ettiğini ve işgal güçlerine ait bir İHA’nın, güney Lübnan’daki Sayda ilçesine bağlı Kunaytra yerleşimi kırsalını hedef aldığını bildirdi.

Lübnan’ın resmi haber ajansı, Sayda ilçesinde Aktenit–Kunaytra yolu üzerinde gerçekleşen Siyonist İHA saldırısında bir Lübnan vatandaşının şehit düştüğünü duyurdu.

Siyonist işgal güçleri de güney Lübnan’ın Sayda bölgesine yönelik saldırıyı itiraf ederek bu saldırıda Hizbullah mensubu olduğunu iddia ettikleri bir kişiyi hedef aldıklarını öne sürdü.