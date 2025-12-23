ABD’deki Siyonist lobinin yüzleri görünür oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’deki güçlü Siyonist lobici örgüt Amerikan İsrail Kamu İlişkileri Komitesi’nin (AIPAC) uzun süredir gizemli etkisine karşı doğrudan bir meydan okuma olarak, yeni bir kamu veri tabanı örgütün iç işleyişini yöneten kişileri ortaya çıkararak AIPAC’ı soyut bir siyasi monolit olarak sunma imajını çökertiyor.

18 Aralık 2025’te, Arap Dünyası İçin Demokrasi Şimdi (DAWN) adlı savunuculuk örgütü, ABD’deki güçlü İsrail lobici grubunu yöneten elli kişinin profillerini sunan “AIPAC’ın Yüzleri” adlı çevrimiçi kaynağı başlattı.

DAWN, bu girişimin önemli bir şeffaflık boşluğunu giderdiğini belirtiyor. 2023-2024 seçim döneminde 126 milyon dolardan fazla harcama yapan ve ABD dış politikasının şekillenmesinde merkezi bir rol oynayan AIPAC, resmi web sitesinde liderliğine dair bir kamu rehberi yayımlamıyor.

DAWN, IRS Form 990 dosyaları ve lobicilik açıklamaları gibi kamuya açık belgelerden yararlanarak AIPAC’ın iç yapısını şeffaf hale getirmeyi hedefliyor. Örgüt, AIPAC’ın “soyut bir kavram olmadığını”, belirlenebilir bireyler tarafından yönetilen ve belirli yasal ve mali sorumlulukları bulunan bir kuruluş olduğunu savunuyor.

Bu girişim, ABD dış politikasına ve iyi finanse edilmiş savunuculuk gruplarının rolüne artan bir ilginin olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor ve kurumsal siyasi güç ile onu yönetenlerin kişisel hesap verebilirliği arasındaki bağlantıyı vurgulamayı amaçlıyor.

Şeffaflık Girişiminin Kökeni

“AIPAC’ın Yüzleri”, DAWN’ın daha geniş misyonunun odaklanmış bir uzantısını temsil ediyor.

Suudi-Amerikalı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vizyonu doğrultusunda kurulan DAWN, Batı Asya ve Kuzey Afrika’da demokrasi, insan hakları ve hükümet hesap verebilirliğini teşvik etmeyi ve özellikle ABD’nin bölgeye yönelik dış politikasının reformunu amaçlıyor.

Örgütün yaklaşımının merkezinde, şeffaflığın hesap verebilirliğin önkoşulu olduğuna dair inanç bulunuyor. DAWN, daha önce yabancı hükümet lobiciliğini inceleyen kampanyalar yürüterek ve ABD’nin askeri yardımlarına koşullar getirilmesini savunarak bu ilkeyi uyguladı.

AIPAC’ın liderliğini haritalamak, örgüt açısından bu çalışmaların doğal bir devamı olarak görülüyor ve uzun süredir süregelen jeopolitik tartışmaları yönetişim, mali sorumluluk ve kamuya açıklık konularıyla yeniden çerçeveliyor.

DAWN, projeyi bir muhalefet eylemi olarak değil, Washington’daki en etkili Siyonist lobici örgütlerden birinin çevresindeki bilgi boşluğunu doldurmayı amaçlayan bir sivil şeffaflık girişimi olarak tanımlıyor.

Liderlik ve Stratejik Yönlendirme

DAWN’ın projesinin temel hedeflerinden biri, AIPAC’ı tek bir monolitik güç olarak değil, belirlenmiş karar alıcılar tarafından yönetilen yapılandırılmış bir organizasyon olarak yeniden çerçevelemek.

Veritabanı, 41 yönetim kurulu üyesi ve 9 yöneticiden oluşan bir yürütme ekibini belirliyor. Bu 50 kişi, stratejik yönlendirme onayı verir, siyasi harcamaları denetler ve lobici örgütün geniş operasyonlarını yönetir.

Bu liderliğin görünür kılınması, büyük ölçekli lobicilik faaliyetlerini çevreleyen anonimliği sorguluyor ve bu kadar geniş bir etkiyi yönetenlerin hesap verebilirliğinin önemini vurguluyor.

ABD’deki Washington DC Dernekler Yasası’na göre, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler, örgüte karşı resmi mali sorumluluklar — özen, sadakat ve itaat — taşımakla yükümlüdür. DAWN, AIPAC’ın seçim desteği veya politika savunuculuğu gibi eylemlerinin yalnızca siyasi ifade değil, yasal ve etik sorumluluk taşıyan kurumsal yönetim eylemleri olduğunu belirtiyor.

Liderlik Kadrosu Öne Çıkan İsimler

AIPAC’ın en üst düzeyinde, stratejik yönü şekillendiren figürler öne çıkıyor.

Bernie Kaminetsky , AIPAC’ın başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor; tıp ve girişimcilik geçmişi, bağışçı delegasyonlarını yönlendirme görevine katkı sağlıyor.

Betsy Berns Korn , yönetim kurulu başkanı ve eski AIPAC başkanı; görev süresinde örgütün bağlı siyasi eylem komitesini ve süper PAC’ini başlattı. Ayrıca Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanlar Konferansı’nın da başkanlığını yürütüyor.

Elliot Brandt, AIPAC’ın CEO’su ve örgütte 30 yılı aşkın deneyime sahip; kariyer yolculuğu, AIPAC’ın lobicilik, bağış toplama ve bağışçı ilişkilerinde profesyonelleşmesini yansıtıyor.

Bu profiller, uzun süreli kurumsal bağlılık, dışarıdaki profesyonel başarı ve Washington’daki en etkili Siyonist lobici örgütlerden birinin stratejik merkezinde yoğunlaşan merkezi otoriteyi ortaya koyuyor.