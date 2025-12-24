Siyonist İsrail'den Suriye’ye 1200 saldırı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye kaynakları, Siyonist işgalcilerin güney Suriye’de yaşayan sivilleri sürekli bir korku ve baskı ortamında tuttuğunu bildirirken, işgal rejiminin son bir yıl içinde özellikle Kuneytra başta olmak üzere Suriye topraklarına 1200’den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırılarda onlarca sivil katledilirken, çok sayıda konut da yerle bir edildi.

Siyonist işgal güçlerinin güney Suriye’nin farklı bölgelerine, özellikle Kuneytra vilayetine yönelik saldırıları; Ebu Muhammed el-Colani yönetiminin tam bir edilgenlik ve sessizlik içinde kalması nedeniyle artık sıradan bir hal aldı. İşgal altındaki Golan sınır hattına komşu bölgelerde yaşayan siviller ağır insani koşullarla boğuşurken, İsrail’in saldırganlığı artarak devam ediyor ve güney Suriye’nin güvenlik ve insani yapısını kökten değiştiriyor.

Bu çerçevede Suriyeli kaynaklar, Kuneytra’daki Siyonist saldırılara ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Bir yılda 1200’den fazla Siyonist saldırı

Suriye el-An internet sitesinin muhabiri Malik Ebu Ubeyde, sahadan elde edilen verilere göre Siyonist işgal güçlerinin son bir yıl içinde Suriye topraklarına 1200’ü aşkın saldırı düzenlediğini, bu saldırıların büyük bölümünün Kuneytra’da yoğunlaştığını, bir kısmının ise Dera’nın batı kırsalı ile Şam kırsalına kadar uzandığını belirtti.

Ebu Ubeyde, Koya, Neva ve son olarak Beyt Cin bölgelerinde yaşanan üç büyük saldırı dalgasında 33 kişinin şehit olduğunu, onlarca sivilin de yaralandığını vurguladı.

Resmî istatistiklere göre, işgalci İsrail güçleri son bir yılda 130’dan fazla Suriyeli sivili kaçırdı; bunlardan 44’ü hâlen Siyonist rejimin zindanlarında tutuluyor.

Evler yıkıldı, halk yerinden edildi

Rapora göre, Siyonist saldırılar yerleşim alanlarını da hedef aldı. Kuneytra’da 28 ev tamamen yıkıldı: Hamidiye köyünde 15, Refid’de 3 ve Revazi’de 10 ev. Ayrıca son saldırılarda Beyt Cin köyünde 20 ev ağır hasar gördü.

Malik Ebu Ubeyde, işgal güçlerinin çevreye de büyük zarar verdiğini; geniş tarım arazilerinin yanı sıra %60’ı yüz yılı aşkın ağaçlardan oluşan orman ve doğal rezervleri kapsayan 1000 hektardan fazla alanın buldozerlerle tahrip edildiğini ifade etti.

Ayrıca işgalcilerin, sınır hattından yaklaşık 700 metre derinliğe kadar uzanan 3900 hektarlık mera ve tarım arazisine Suriyeli sivillerin erişimini engellediği bildirildi.

Raporda, işgal güçlerinin Beşşar Esed döneminden kalan tüm kışla ve askerî tesisleri sınır hattı boyunca ve 4 kilometre derinliğe kadar yıktığı; bunun yerine 9 yeni askerî üs (biri Dera’da, sekizi Kuneytra’da) ile Hermon Dağı’nda ileri askerî mevziler inşa ettiği kaydedildi.

Sürekli korku ve baskı altında yaşam

Rapora göre, güney Suriye halkı son bir yıldır sürekli korku ve panik hali içinde yaşıyor. Siyonist işgal güçleri, gece baskınları, kontrol noktalarında taciz, Suriye hava sahasında sürekli keşif uçuşları ve diğer saldırı biçimleriyle sivillerin normal bir yaşam sürmesini imkânsız hale getiriyor.

Kuneytra sakinlerinden Nur el-Hüseyin, bölgenin içinde bulunduğu vahim duruma dikkat çekerek, “Bu, güney Suriye’nin onlarca yıldır karşılaştığı en ağır tablo; bunun nedeni de Siyonist düşmanın aralıksız saldırılarıdır” dedi.

El-Hüseyin, eski hükümetin devrilmesinin ardından işgal ordusunun yalnızca birkaç ay içinde Kuneytra’da 9 askerî üs kurduğunu ve bu üslerin Suriyeli sivillere yönelik saldırı noktalarına dönüştüğünü söyledi. Bu üslerin yalnızca askerî amaçlarla değil, aynı zamanda geniş tarım arazilerinin gasbedilmesi yoluyla sahada yeni bir dayatma gerçekliği oluşturmak için kullanıldığını vurguladı.

Siyonist baskınların artık günlük bir rutine dönüştüğünü belirten el-Hüseyin, yolların kapatıldığını, ateş açıldığını, baskınlar düzenlendiğini ve çok sayıda kontrol noktası kurularak sivillerin geçişinin engellendiğini ifade etti. Kuneytra ve çevresindeki halkın saatlerce yollarda mahsur kaldığını, bunun da yaşamı felç edip sürekli korku yarattığını söyledi.

El-Hüseyin, bugün itibarıyla çoğu Kuneytra ve batı Dera kırsalından olmak üzere yaklaşık 44 Suriyeli sivilin Siyonist rejim zindanlarında tutulduğunu, bu tutuklamaların büyük kısmının gece baskınları sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Son olarak, Colani yönetiminin işgalci saldırılar karşısındaki sessizliğini sert sözlerle eleştiren el-Hüseyin, “Suriye makamlarının tamamen yokluğunda işgal güçleri evlerimize giriyor, arama yapıyor ve bize saldırıyor” dedi.