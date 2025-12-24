Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmalar şiddetleniyor; roket saldırıları sivilleri vuruyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tayland Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kamboçya güçlerinin 22 Aralık akşamından itibaren Boeung Beil bölgesinden Sa Kaeo eyaletine yaklaşık 200 BM-21 roketi fırlattığını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Surasan Kongsri, bu saldırılarda 51 hedefin vurulduğunu, 40 konutun zarar gördüğünü ve 7'den fazla sivilin yaralandığını belirtti. Çatışmalar ayrıca Surin, Si Sa Ket eyaletlerindeki eski tapınak kalıntıları ve Trat eyaletinde de sürüyor.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise Tayland'ı ateşkesi "sürekli ihlal etmekle" suçladı. Açıklamada, Tayland'ın gelişmiş insansız hava araçları, F-16 savaş uçakları, kümelenmiş bombalar ve ağır yıkıcı silahlar kullandığı iddia edildi. Bakanlık, Tayland'ın büyük ölçekli askerî yığınak yapmasını Birleşmiş Milletler, ASEAN ve uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi.

Sınır anlaşmazlığı yıllardır devam ediyor; özellikle Preah Vihear tapınağı çevresinde gerginlik yüksek. 24 Temmuz 2025'te topçu ve hava saldırılarıyla silahlı çatışmaya dönüşen uyuşmazlık, 4 Ağustos'ta geçici ateşkesle durulmuştu. Ancak Aralık başından beri taraflar karşılıklı suçlamalarla ateşi yeniden başlattı.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangkitkio, Pazartesi günü Malezya'daki ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısında ateşkes uzlaşmasının sağlanamadığını açıklamış, müzakerelerin 24 Aralık'ta (bugün) devam edeceğini belirtmişti. Çatışmalar, sivillerin yanı sıra turizm ve bölge ekonomisini de olumsuz etkiliyor.