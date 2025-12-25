İran’dan Nükleer Bahaneye Sert Tepki: “Hedef Sistemimiz, Bağımsızlığımız Ve Etkimiz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, uluslararası arenada nükleer meseleye dair yapılan tartışmalarla ilgili sert bir açıklama yaptı. “Nükleer mesele, Batılı güçlerin İran’a karşı uyguladığı baskı kampanyasında sadece bir bahanedir” diyen Garibabadi, “Asıl hedef, İran’ın İslami sistemini sarsmak, bağımsız dış politikasını kırmak ve bölgesel direniş eksenindeki etkisini zayıflatmaktır” dedi.

Garibabadi, Batı’nın nükleer programı bahane ederek İran’a yönelik ekonomik ablukalar, siyasi izolasyon ve medya kampanyaları yürüttüğünü belirtti. “İran, nükleer programını uluslararası hukuka ve IAEA kurallarına uygun şekilde sürdürüyor” ifadesini kullanan bakan yardımcısı, “Ancak bu, İran’ın Filistin davasına verdiği destek, bölgesel mukavemet güçlerine yönelik dayanışması ve emperyalist projelere karşı duruşu göz ardı edilmesi için bir kılıf olarak kullanılıyor” diye ekledi.

Garibabadi, İran’ın “her türlü baskıya rağmen bağımsız siyasetini ve direniş eksenindeki rolünü bırakmayacağını” vurgulayarak, “İran’ın gücü, nükleer reaktörlerde değil, milletin iradesinde, direniş ruhunda ve adaletli bir dünya düzeni için verdiği mücadelededir” dedi. Açıklamasında, “İran’ın sistemine, bağımsızlığına ve bölgesel etkisine yönelik her saldırı, halkımızın direncini daha da güçlendirir” uyarısında da bulundu.