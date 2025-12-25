Ensarullah’tan Suudi ve BAE Destekli Güçlere Uyarı: “ABD Ve İsrail Planlarına Hizmet Etmeyin”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ensarullah Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Ferah, Yemen’deki siyasi ve askeri gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. “Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği güçler, kendi halklarının değil, ABD ve İsrail’in bölgesel stratejilerinin aracı haline gelmektedir” diyen el-Ferah, “Bu güçler, ABD’nin Orta Doğu’da askeri varlığını sürdürmesine, İsrail’in Filistin topraklarında işgalini meşrulaştırmaya hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

El-Ferah, “ABD ve İsrail, Yemen’deki savaşı, bölgesel direniş eksenini zayıflatmak ve kendi çıkarlarını korumak için bir araç olarak kullanıyor” dedi. “Suudi ve BAE destekli güçlerin bu projelere ortak olması, Yemen halkının bağımsızlığını, güvenliğini ve direniş iradesini tehdit eden bir durumdur” uyarısında bulundu.

“Yemen halkı, yıllardır dış müdahaleye ve işgale karşı direniyor” diyen el-Ferah, “Bu direniş, yalnızca Yemen’de değil, tüm bölgesel direniş ekseninin bir parçasıdır. ABD ve İsrail’in planlarına hizmet eden her yapı, bu direnişin hedefi olmaya devam edecektir” ifadelerini ekledi.

El-Ferah, “Yemen’de barış, dış güçlerin projeleri üzerinden değil, Yemen halkının iradesiyle, kendi topraklarında bağımsız ve özgür bir yaşamla mümkündür” dedi. “Suudi Arabistan ve BAE destekli güçler, kendi halklarının çıkarlarını düşünerek, ABD ve İsrail’in oyunlarına alet olmaktan vazgeçmeli” çağrısında bulundu.