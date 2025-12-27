Siyonist İsrail'in Güney Suriye’de işgali genişletiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriyeli kaynaklar Siyonist rejimin ülkenin güneyinde yeni askeri hareketlilik başlattığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, Siyonist işgal güçlerine bağlı unsurların Cabata kasabasına ve Ofana köyüne girdiğini açıkladı. Söz konusu yerleşimlerin, Kuneytra kırsalında bulunduğu kaydedildi.

Kaynaklar, Siyonist rejimin Suriye’de eski yönetimin çöküşünden bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekti. İşgal güçleri, kısa süre önce de Dürzileri koruma bahanesiyle başkent Şam ve çevresindeki bazı bölgeleri hedef almıştı.

Öte yandan, Beşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından Siyonist işgal güçlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki ayrım hattını ihlal ederek, Dera ve Kuneytra vilayetlerinde yeni bölgeleri fiilen işgal etmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Bölgedeki kaynaklar, söz konusu adımların Siyonist rejimin güney Suriye’de kalıcı bir işgal ve güvenlik kuşağı oluşturma hedefinin parçası olduğunu vurguluyor.