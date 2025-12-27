  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Siyonist İsrail'in Güney Suriye’de işgali genişletiyor

27 Aralık 2025 - 16:36
News ID: 1766661
Siyonist İsrail'in Güney Suriye’de işgali genişletiyor

Siyonist rejim güçleri, güney Suriye’de işgal ve askeri hareketliliğini artırdı. Yerel kaynaklara göre işgal güçleri Kuneytra kırsalındaki bazı yerleşimlere girerken, eski Suriye yönetiminin çöküşünden bu yana ayrım hattını ihlal ederek Dera ve Kuneytra’da fiili işgali genişletiyor. Bu adımların, güney Suriye’de kalıcı bir işgal kuşağı oluşturma hedefinin parçası olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriyeli kaynaklar Siyonist rejimin ülkenin güneyinde yeni askeri hareketlilik başlattığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, Siyonist işgal güçlerine bağlı unsurların Cabata kasabasına ve Ofana köyüne girdiğini açıkladı. Söz konusu yerleşimlerin, Kuneytra kırsalında bulunduğu kaydedildi.

Kaynaklar, Siyonist rejimin Suriye’de eski yönetimin çöküşünden bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekti. İşgal güçleri, kısa süre önce de Dürzileri koruma bahanesiyle başkent Şam ve çevresindeki bazı bölgeleri hedef almıştı.

Öte yandan, Beşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından Siyonist işgal güçlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki ayrım hattını ihlal ederek, Dera ve Kuneytra vilayetlerinde yeni bölgeleri fiilen işgal etmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Bölgedeki kaynaklar, söz konusu adımların Siyonist rejimin güney Suriye’de kalıcı bir işgal ve güvenlik kuşağı oluşturma hedefinin parçası olduğunu vurguluyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha