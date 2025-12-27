Hizbullah: Direniş iç savaşa izin vermeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Şeyh Ali Damuş, cuma namazı hutbesinde Lübnan’daki ateşkes planının fiilen çöktüğünü açıkladı.

Damuş, ateşkes planına göre Lübnan Ordusu’nun Litani Nehri güneyindeki operasyonlarını tamamlamasının, işgalci Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurması ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesine bağlı olduğunu hatırlattı. Ancak zamanla bu planın işlevsiz olduğu ortaya çıktı.

Hizbullah yetkilisi, Lübnan ordusunun operasyonlarını tamamladığını ve “birinci aşama” olarak adlandırılan sürecin sonuna gelindiğini belirtti. Buna karşın Siyonist işgal güçlerinin saldırılarını durdurmadığını ve işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmediğini ifade etti.

Damuş, Lübnan hükümetinin en büyük hatalarından birinin, ateşkesi uygularken Siyonist rejimin anlaşmaya uyumunu şart koşmaması olduğunu söyledi. Bu durumun Lübnan’ın ateşkesi tek taraflı uyguluyormuş gibi görünmesine yol açtığını vurguladı.

Sözde birinci aşamanın, işgalci rejim Lübnan’dan çekilmeden, saldırıları durdurmadan, güney Lübnan halkının evlerine dönüşüne izin vermeden ve ülkenin yeniden imarını kabul etmeden tamamlanmış sayılmayacağını ifade etti.

Damuş, hükümetin zayıf tutumunu eleştirerek, Siyonist-Amerikan cephenin Lübnan ordusu ve devletin adımlarını hiçe saymasına rağmen bazı Lübnanlı yetkililerin işgalciye taviz vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı, bugünkü saldırılar, suikastlar, siyasi baskılar, kuşatma ve ekonomik kısıtlamaların tamamının Lübnan’ı iç çatışmaya sürükleme ve direnişi hedef alma amacı taşıdığını vurguladı.

Damuş, direnişin asla Lübnan ordusuyla çatışmayacağını, iç savaşa izin vermeyeceğini ve teslim olmayacağını vurguladı. Siyonist rejimin saldırılarının ve ABD ile işbirlikçilerinin baskılarının Lübnan halkının direnişe olan desteğini sarsamayacağını, aksine direnişin kararlılığını güçlendireceğini ifade etti.