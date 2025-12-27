Ensarullah’tan İsrail'e: Yemen tehditlerle yıldırılamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’de Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Ferrah, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin güney Yemen’deki paralı unsurlarının hareketlerinin siyonist planlara hizmet ettiğini belirterek, Yemen’in işgalci siyonist rejimin tehditlerinden asla korkmadığını ve olası bir saldırıya katlanamayacakları bir karşılık vereceklerini vurguladı.

Tesnim Haber Ajansı Uluslararası Servisi’nin aktardığına göre, Ensarullah Hareketi’nin üst düzey yetkililerinden Muhammed el-Ferrah, siyonist rejimin son tehditlerine ilişkin açıklamasında, Benjamin Netanyahu ile Israel Katz’ın tehditlerinin Yemen’i asla yıldırmayacağını ve ülkenin tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Siyonist Tehditler Yemen’in Duruşunu Etkilemez

El-Ferrah, Katz ve Netanyahu’nun şunu iyi bilmesi gerektiğini belirterek, Yemen’in baskı ve tehditler karşısında geri adım atmayacağını ifade etti. Yemen’in ilkesel duruşunun, Filistin’e ve işgalci siyonist rejimin sürekli saldırılarına maruz kalan tüm İslam ülkelerine yönelik zulüm ve saldırganlığa karşı sarsılmaz bir inançtan, derin bir imandan ve meşru-ahlaki sorumluluktan kaynaklandığını vurguladı.

Ensarullah yetkilisi, bu tehditleri dillendiren çevrelerin geçmişten ders almadığını ve Yemen halkının kültürünü ile duruşunu tanımadığını kaydederek, Yemenlilerin sabırla yoğrulmuş bir bilince sahip olduğunu, direnişlerini imanlarından aldıklarını ve zulme karşı koymayı dini bir görev saydıklarını dile getirdi.

El-Ferrah, bugün tüm Yemenlileri birleştiren temel unsurun siyonist projeye karşı durmak, hakikati savunmak ve işgal ile saldırganlık merkezli komplolarla mücadele etmek olduğunu belirtti. Düşmanın tehditlerini tekrar etmesinin güç değil, zayıflık göstergesi olduğunu vurgulayan el-Ferrah, tecrübelerin Yemen halkının bu tür söylem ve tehditlerden etkilenmediğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Ensarullah yetkilisi ayrıca Yemen’in savaşı arzulamadığını; ancak dayatılması halinde ondan kaçmayacağını, dinini, onurunu, duruşunu ve egemenliğini savunmaya hazır olduğunu belirterek, Yemen’e yönelik her türlü saldırının sonuçlarının saldırganlar için tahammül edilemez olacağı uyarısını yineledi.

Güney Yemen’deki Olaylar Siyonist Varlığa Zemin Hazırlıyor

El-Ferrah, güney Yemen’de Suudi ve Emirlik yanlısı paralı güçler arasındaki çatışmalara da değinerek, “Güney Geçiş Konseyi”nin yürüttüğü sürecin ulusal bir proje olmadığını, aksine Yemen’i bölmeye yönelik tamamen Emirlik merkezli bir araç olduğunu söyledi.

Güney Yemen’de yaşananların, bölgeyi dış güçlerin hizmetinde serbest bir nüfuz alanına dönüştürmeyi ve işgalci siyonist rejimin doğrudan varlığının önünü açmayı hedeflediğini ifade eden el-Ferrah, Suudi Arabistan’ın müdahalesinin de Yemen’in birliği ya da egemenliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Ensarullah yetkilisi, United Arab Emirates ve Saudi Arabia’nın Yemen’in işgali ve kaynaklarının yağmalanmasında, ülke içindeki paralı unsurlar aracılığıyla rol oynadığını belirterek, Yemen üzerinde her türlü vesayeti ve dış müdahaleyi kesin bir dille reddettiklerini söyledi.

Muhammed el-Ferrah, Yemen’in tam egemenliğine, karar birliğine ve halkın toprakları ile kaynakları üzerindeki tartışmasız hakkına dayanmayan her siyasi ya da askeri projenin düşmanca olduğunu vurgulayarak, Yemen’in hiçbir gücün nüfuz alanı olmadığını ve başkalarının aralarında paylaşacağı bir ganimet sayılamayacağını ifade etti.