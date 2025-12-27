Uluslararası uzmandan çarpıcı ABD analizi: Çöküş içeriden başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası ilişkiler alanının önde gelen isimlerinden, saldırgan gerçekçilik ekolünün kurucusu John Mearsheimer, “Amerikan imparatorluğunun çöküşüne tanıklık ediyoruz; ancak bu çöküş dışarıdan değil, içeriden geliyor” sözleriyle ABD’nin küresel konumundaki derin krizi net biçimde ortaya koyuyor. Mearsheimer’a göre Washington’un karşı karşıya olduğu asıl tehdit, rakip güçlerden ziyade, bizzat kendi kurduğu küresel düzenin iç çelişkileri, emperyal kibri ve diplomatik acizliğidir.

Bu yaklaşım, ilk bakışta sert görünse de ABD’nin geleneksel güç göstergelerinin ciddi biçimde aşındığını gözler önüne seriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında “kurallara dayalı uluslararası düzenin” mimarı olarak sunulan ABD, güvenlik ittifakları, çok taraflı kurumlar ve uluslararası örgütlerle meşruiyet üretmeye çalışmıştı. Ancak bugün bu düzenin itibarı hızla eriyor. Washington’un dayatmacı politikaları küresel Güney’de ve hatta Avrupa’da bile reddedilirken, Asya merkezli yükselen güçler ABD’nin tek kutuplu hegemonyasına alternatif yapılar inşa ediyor.

Zor siyaseti ve askeri hegemonyaya dönüş

Mearsheimer, ABD’nin giderek yumuşak güçten uzaklaşıp kaba askeri güce bel bağladığını vurguluyor. 80’den fazla ülkede 700’ü aşkın askeri üs ve dünyanın geri kalanının toplamını aşan savunma bütçesi, artık istikrar değil; müdahalecilik ve zorbalığın sembolü haline gelmiş durumda. Bu askeri yayılmacılık, Batılı müttefiklerle bile ciddi çatlaklar yaratıyor ve Atlantik merkezli hegemonik ağın çözülmesini hızlandırıyor.

Ekonomik güç kayması ve çok kutuplu düzen

ABD’nin ekonomik temelleri de sarsılıyor. Küresel sanayi katma değerindeki payı gerilerken, özellikle Çin başta olmak üzere Asya ekonomileri hızla yükseliyor. Bu durum, Amerikan hegemonyasının maddi zeminini zayıflatıyor. Dünya, ABD’nin kontrol edemediği çok kutuplu ve kuralsız bir yapıya evrilirken; Çin, Rusya, Hindistan ve diğer yükselen güçler küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor.

İttifak krizi ve güven kaybı

Washington’un tek taraflı ve hukuk tanımaz uygulamaları, geleneksel müttefiklerde ciddi güvensizlik yaratıyor. İstihbarat paylaşımıyla sembolleşen “Beş Göz” ittifakında yaşanan kırılmalar, Batı bloğunun içten çözülmesine işaret ediyor. Bu süreç, ülkeleri stratejik özerklik arayışına, dolarsızlaşmaya ve ABD’ye bağımlılığı azaltmaya itiyor.

Uluslararası hukukun aşınması

Mearsheimer, ABD’nin ulusal egemenlik ve uluslararası hukuk kavramlarını fiilen anlamsızlaştırdığını belirtiyor. Grönland üzerinden Danimarka’ya verilen mesajlar ve liyakatsiz siyasi atamalar, Washington’un müttefiklerini bile “bağımlı eyaletler” gibi gördüğünü ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, uluslararası hukukun temellerini aşındırırken, dünyayı çıkar ve güç merkezli bir kaosa sürüklüyor.

Sonuç

John Mearsheimer’ın analizi, ABD’nin bir dış saldırıdan değil, kendi iç çürümesinden kaynaklanan stratejik bir çöküş yaşadığını ortaya koyuyor. Washington’un “Önce Amerika” sloganı, fiiliyatta “Yalnız Amerika” gerçeğine dönüşmüş durumda. Mearsheimer’a göre ABD, artık aklını yitirmiş bir hegemon gibi davranıyor; müttefiklerini aşağılıyor, düşmanlarını güçlendiriyor ve böylece kendi elleriyle Batı merkezli düzenin sonunu hazırlıyor. Bu süreç, emperyal gücün zorbalıkla ayakta kalamayacağının en açık göstergesi olarak tarihe geçiyor.