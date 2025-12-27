Suriye'de Alevi bölgelerinde korku tırmanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye'nin batısındaki Talkala kasabasına bağlı Ayn el-Kadra köyünde, gece saatlerinde motosikletli maskeli kişilerin el bombasıyla düzenlediği saldırı, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

Nüfusunun çoğunluğu Alevi olan bu mahallede gerçekleşen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığına göre, 18 Aralık'ta Talkala'daki Kürt mahallesine yönelik başka bir saldırı daha kayıtlara geçti.

Bu olayda motosikletli bir silahlı kişi, popüler kafelerden birine baskın düzenleyip yoğun ateş açtı, ardından el bombası atarak kaçtı.

Saldırıda iki sivil çeşitli derecelerde yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Bölgedeki şiddet olayları yalnızca Talkala ile sınırlı kalmadı. Humus kentinde, Vadi el-Zeheb mahallesinde bulunan İmam Ali Bin Ebu Talib Camii’nde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, bugün ise yaralı sayısı hızla artıyor.

Humus'un batı kırsalındaki bu gelişmeler, özellikle Alevi ve Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde devam eden güvenlik sorunlarının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bölgedeki gerilim, sivil halk üzerinde derin izler bırakmaya devam ediyor.