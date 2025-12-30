Yemen’den Sert Egemenlik Hamlesi: BAE Askerlerine 24 Saatlik Çekilme Ültimatomu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Raşed el-Alimi’nin verdiği talimat, ülkede uzun süredir tartışma konusu olan yabancı askerî varlığa karşı açık bir egemenlik mesajı olarak değerlendirildi. El-Alimi’nin emrine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı tüm askerî unsurlar en geç 24 saat içinde Yemen topraklarını terk edecek, boşaltılan üsler ise “Vatan Kalkanı Güçleri”ne devredilecek.

Karar, özellikle Güney Yemen’de BAE destekli silahlı grupların etkisinin arttığı bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Siyasi çevreler, bu adımın Yemen yönetiminin ülke içindeki askerî kontrolü yeniden tesis etme ve dış müdahalelere karşı net bir tutum ortaya koyma iradesini yansıttığını belirtiyor.

Yerel kaynaklara göre, söz konusu üslerin devriyle birlikte Yemen güvenlik güçlerinin sahadaki hareket alanı genişleyecek ve yabancı güçlere bağlı paralel yapıların etkinliği ciddi biçimde sınırlandırılacak. Direniş yanlısı çevreler ise kararın, Yemen halkının yıllardır süren işgal ve vesayet karşıtı mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor.

BAE cephesinden henüz resmî bir açıklama yapılmazken, gelişmenin bölgedeki güç dengelerini ve Yemen sahasındaki ittifak ilişkilerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Sana yönetimi, bu hamleyle Yemen’in egemenliği konusunda taviz verilmeyeceği mesajını hem bölge ülkelerine hem de uluslararası aktörlere güçlü biçimde iletmiş oldu.