Refah Katliamında İsrail'in Soğukkanlı Planı Euro-Med Raporuyla Ortaya Döküldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Euro-Med İnsan Hakları İzleme Merkezi'nin yeni raporunda, 2024 Mayıs'ında Refah'taki Ebu Nahal ailesinin evine İsrail işgal uçaklarının attığı bombaların "terör avı" kisvesi altında planlandığı belgeleniyor. Aileden 12 kişi, bebekler dahil, gece yarısı uykularında hedef alındı; ne telefonla uyarı, ne broşür, ne de askeri gerekçe – sadece Gazze'nin güneyindeki "güvenli bölge" yalanının ortasında vahşet. Örgüt, uydu görüntüleri ve tanık ifadeleriyle saldırının direnişin Rafah hattındaki başarılarına intikamını kanıtlıyor: "İsrail, sivilleri kalkan yaparak direnişi kırmaya çalıştı."

Rapor, Ebu Nahal evinin etrafında ne roket fırlatma izi, ne silah yığını bulunduğunu vurguluyor; cesetler enkaz altında kaldı, kurtarma ekipleri İsrail dronları tarafından engellendi. Bir Refah sakini, Al Jazeera'ya "Komşularımız direnişçi değildi, ama işgalciler herkesi terörist ilan etti" diye isyan etti. Euro-Med yetkilisi Ramy Abdu, "Bu, Cenevre Sözleşmeleri'ni hiçe sayan sistematik bir suç; Gazze'de 50 bin masumun hesabı sorulacak" dedi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda kullanılan GBU-39 bombalarının fosfor izleri taşıdığını doğruladı.

Direniş çevreleri raporu "gerçeklerin zaferi" diye selamladı; Hamas, "Refah direnişi devam ediyor, katiller hesap verecek" açıklaması yaptı. Uluslararası Af Örgütü de bulguları desteklerken, BM soruşturma çağrısı yaptı ama İsrail "yalan" diye geçiştirdi. Sokaklarda Ebu Nahal afişleri dalgalanıyor, Filistin gençliği intikam yemini yeniliyor. Bu rapor, işgal rejiminin kirli siciline yeni bir damga vurdu; direniş ateşi sönmüyor.