Irak Başbakanı Sudani: İsrail Irak’a yönelik tehlikeli planlar peşinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bugün yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Irak’a karşı tehlikeli planlar yürüttüğünü belirterek, bunun temel nedeninin Irak’ın bölgesel istikrarın korunmasındaki merkezi rolü olduğunu vurguladı. Sudani, devletin korunması ve gücünün tahkimine yönelik egemenlik kararlarının tamamen Irak’a ait olduğunu ve bu çizgiden taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Sudani, zafer komutanlarının şehadetlerinin altıncı yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resmî ve merkezi anma töreninde yaptığı konuşmada, altı yıl önce şehit edilen Ebu Mehdi el-Mühendis ile Kasım Süleymani’ye yönelik suikastın, uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali ve sivil–güvenli bir mekâna yönelik vahşi bir saldırı olduğunu söyledi. Sudani, bu saldırının Irak’taki dini merci tarafından da “vahşi bir saldırı” olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Irak Başbakanı, her iki şehidin de terörle mücadelede ve bölge halklarının desteklenmesinde kilit roller üstlendiğini belirterek, Ebu Mehdi el-Mühendis’in Irak’ın egemenliğine sadakatle hizmet ettiğini ve tüm Iraklılara herhangi bir ayrım gözetmeden yaklaştığını ifade etti. Kasım Süleymani’nin ise terörle mücadelede derin ve inkâr edilemez bir etki bıraktığını vurguladı.

Sudani ayrıca, Irak hükümetinin devlet egemenliğini güçlendirme ve ulusal dosyaları tamamlama konusunda kararlı adımlar attığını belirtti. Bu kapsamda, Irak’taki uluslararası koalisyonun varlığının sona erdirilmesi, Ayn el-Esed Üssü’nün tamamen Irak’ın kontrolüne devredilmesi ve Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI)’nin egemenlikle ilgili önemli dosyalardaki görevlerinin tamamlanması gibi başlıkların altını çizdi.

Konuşmasının sonunda Sudani, devletin gücünü artırmaya ve egemenliğini korumaya yönelik her adımın yalnızca Irak’ın ulusal iradesiyle atılacağını yineleyerek, Siyonist rejimin planlarının Irak’ın stratejik rolünü zayıflatmayı hedeflediğini söyledi. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ise ancak devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve ulusal karar mekanizmasının korunmasıyla mümkün olacağını ifade etti.