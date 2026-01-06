Tahran'daki ayaklanmalarda silah ve patlayıcı maddeler ele geçirildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'da Tahran emniyetinden yapılan açıklamada, başkent istihbarat birimlerinin son günlerde yaşanan isyanlarla bağlantılı bazı şüphelilerin gizlendiği sığınağı tespit ettiği bildirildi.

Operasyon kapsamında zanlılar gözaltına alınırken, olayların perde arkasındaki isimlere yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Emniyet güçleri, gerçekleştirilen baskında çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra el yapımı bomba yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirildiğini duyurdu.

Yetkililer, bu malzemelerin şehirdeki huzur ortamını bozmaya yönelik eylemlerde kullanılmasının planlandığını aktardı.

Yargı Erki Başkanı Ejei: Müsamaha gösterilmeyecek

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, ülkede dokuzuncu gününe giren gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ejei, yargı sisteminin "isyancı unsurlara karşı hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğini" vurguladı.

Ejei, ekonomik hakların talep edilmesi amacıyla yapılan protestoların meşru bir hak olduğunun altını çizdi.

Ancak Yargı Erki Başkanı, bu sürecin kamu asayişini tehdit eden ve şiddet içeren eylemlere dönüşmesine izin verilmeyeceğini belirterek, suç unsuru teşkil eden faaliyetlere karşı kararlılık mesajı verdi.