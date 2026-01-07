Caferi Başmüftüsü Kabalan'dan Lübnan Hükümetine Sınır Uyarısı: Ordu Güneyde Egemenlik Göstermeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Caferi toplumu lideri Şeyh Ahmed Kabalan, Beyrut'taki son açıklamasında hükümeti "sınır güvenliğinde ihmalkâr" olmakla suçladı. Güney Lübnan'daki hassas güvenlik durumuna işaret eden Kabalan, Lübnan ordusunun derhal bölgeye sevk edilerek egemenliklerini göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kabalan'ın sözleri, İsrail'in son dönemde Lübnan sınırındaki askeri yığınaklarını artırdığı bir dönemde geliyor. Başmüftü, "Hükümetin sessizliği, direniş güçlerini zor durumda bırakıyor ve ulusal onurumuzu zedeliyor" diyerek, ordunun Hizbullah'la koordineli hareket etmesini savundu. Bu çağrı, Şii toplumu içinde geniş yankı bulurken, hükümet kanadından henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Güney Lübnan'da son haftalarda artan İsrail ihlalleri, bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Kabalan, konuşmasında "Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılması, işgalci güçlere karşı caydırıcılığımızı güçlendirir ve direniş eksenimizi korur" dedi. Uzmanlar, bu tür dini lider açıklamalarının, Beyrut'un İsrail baskısına karşı daha sert bir tutum almasını tetikleyebileceğini değerlendiriyor.

Kabalan'ın çıkışı, Lübnan içindeki mezhepsel dengeleri de etkileyecek nitelikte. Hükümetin sınır politikalarında revizyona gitmesi halinde, ordu hareketliliği hız kazanabilir. Bölge halkı, egemenlik çağrılarına destek verirken, uluslararası toplumdan ateşkes ihlallerine karşı baskı talebinde bulunuyor.