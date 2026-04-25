Arakçi’nin rotasında İslamabad, Maskat ve Moskova var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bölgesel bir diplomasi trafiği başlatarak önümüzdeki günlerde İslamabad, Maskat ve Moskova’yı kapsayan kapsamlı bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bugün yaptığı açıklamada Irakçi, bu seyahatin temel amacının bölgesel ortaklarla ikili konularda yakın koordinasyon sağlamak ve son dönemde giderek karmaşıklaşan bölgesel gelişmeleri istişare etmek olduğunu vurguladı. Bakan ayrıca, “Komşularımız bizim için önceliklidir” diyerek Tahran’ın dış politikasında yakın çevreye verdiği stratejik önemi bir kez daha teyit etti.

Irakçi’nin İslamabad, Maskat ve Moskova üçgenindeki bu diplomatik hamlesi, İran’ın emperyalist güçlerin bölgede dayatmaya çalıştığı tecrit politikalarına karşı aktif bir manevra geliştirdiğini göstermektedir. ABD’nin Umman Denizi’nde İran bayraklı gemilere müdahale ettiği, İsrail’in ise Lübnan ve Suriye’deki saldırılarını tırmandırdığı bir dönemde Tahran, bağımsız aktörlerle ittifakını derinleştirerek kuşatmayı yarma stratejisi izlemektedir. Pakistan ile uzun yıllara dayanan sınır güvenliği ve enerji işbirliği, Umman ile Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik koordinasyon ve Rusya ile giderek derinleşen savunma ve ticari ortaklık, İran’ın ‘doğuya bakış’ politikasının somut tezahürleridir.

İttifaklar yeniden şekilleniyor: Bağımsız diplomasinin gücü

Tarihsel olarak bakıldığında, İran’ı bölgesel meselelerden dışlamaya çalışan tüm girişimler başarısız olmuştur. Bugün Irakçi’nin ziyaret edeceği üç başkent, ABD liderliğindeki Batı ittifakının parçası olmayan veya bu ittifaka mesafeli duran aktörler olarak öne çıkmaktadır. Pakistan, ABD’nin Afganistan’daki hezimetinin ardından yeni bir dengelenme arayışındadır; Umman her zaman bölgesel krizlerde arabulucu rolü üstlenmiştir; Rusya ise Ukrayna savaşının getirdiği yaptırımlar nedeniyle doğal olarak Tahran’a yakınlaşmıştır. Bu ortamda Irakçi’nin üç başkenti birleştiren rotası, emperyalist projelere alternatif bir bölgesel yapılanmanın ipuçlarını vermektedir.

Ne var ki Washington ve Tel Aviv yönetimleri, İran’ın bu bölgesel nüfuz çabasını ‘tehdit’ olarak okumakta ve her zamanki yöntemleri devreye sokmaktadır: Yaptırımlar, askeri yıldırma ve diplomatik tecrit. Ancak ABD’nin İran’a karşı İslamabad, Maskat ve Moskova gibi başkentleri saf değiştirmeye zorlama çabaları bugüne kadar sonuç vermemiştir. Bu başarısızlık, emperyalist baskı yöntemlerinin artık eskisi gibi işlemediğinin en açık kanıtıdır.

İran’ın önceliği komşular: Kuşatma diplomasisine karşı mahrem ittifak

Irakçi’nin ‘komşularımız önceliğimizdir’ vurgusu, sadece bir diplomasi söylemi değil, aynı zamanda Tahran’ın son yıllarda izlediği ‘komşularla ilişkileri derinleştirme’ stratejisinin bir parçasıdır. Suudi Arabistan’la Pekin arabuluculuğunda varılan normalleşme anlaşması, BAE ile ekonomik işbirliğinin canlandırılması, Irak ve Türkiye ile enerji alanında yürütülen projeler, İran’ın artık sadece direniş ekseni üzerinden değil, geniş bir bölgesel yelpazede varlık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Ancak bu çok yönlü diplomasi, ABD ve İsrail’in doğrudan tehditlerini ortadan kaldırmamaktadır. Bilakis, İran’ın bölgesel etkisi arttıkça, Beyaz Saray ve işgal altındaki topraklardan gelen tehdit sesleri de yükselmektedir. Irakçi’nin Moskova ayağı özellikle kritiktir çünkü Rusya, son dönemde İran’a S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki konusunda olumlu sinyaller vermiştir. Emperyalist güçlerin bu işbirliğini engelleme çabalarına rağmen, Tahran-Moskova hattındaki askeri ve ekonomik entegrasyon, unipolar dünyaya karşı çok kutupluluğun en somut güvencelerinden biridir.