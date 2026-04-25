İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere için Pakistan'a gidiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitmesi bekleniyor. Ziyaretin, diplomatik temaslar ve olası müzakereler kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.Pakistan hükümet kaynaklarının aktardığına göre, Arakçi küçük bir heyet eşliğinde bu gece İslamabad’a ulaşacak. Ziyaret çerçevesinde, ABD ile yürütülmesi öngörülen barış görüşmelerine ilişkin temasların ele alınabileceği ifade ediliyor.İslamabad’da güvenlik ve diplomatik hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, ABD’ye ait lojistik ve güvenlik ekiplerinin olası görüşmeler öncesinde koordinasyon çalışmaları yaptığı kaydedildi.Taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ziyaretin bölgesel diplomasi açısından önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor.