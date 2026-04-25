Ehlader Başkanı Akaras: Direnişe mezhep odaklı bakılamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ehlader Başkanı Kadir Akaras, Cuma hutbesinde ilmin ve aklın önemine dikkat çekti. Akaras, insanın duyduğu her bilgiyi araştırmadan kabul etmemesi gerektiğini belirterek, yanlış bilgilerin toplumları nasıl kutuplaştırabileceğini örneklerle anlattı.

Hutbeye, Allah’ın insana verdiği nimetlerin en kıymetlisinin ilim ve bilmek olduğunu vurgulayarak başlayan Akaras, “İnsan ilimle üstün kılınmıştır. Yüce Allah bu gerçeği Kur’an-ı Kerim’de defalarca hatırlatmıştır” dedi.

Üç Temel Bilgi Edinme Yolu

İnsanın bilgi edinme yollarının farklı olduğunu ifade eden Akaras, bunları gözlem yapmak, okumak ve deneyim kazanmak olarak sıraladı. Okumanın bunlar arasında en önemlisi olduğunu belirten Akaras, “Ancak buradaki okuma yalnızca kitap okumakla sınırlı değildir. Hayatı, insanı ve doğayı doğru okumak da bu kapsamdadır” diye konuştu.

Bununla birlikte işitme duyusunun da okuma sürecinin bir parçası olduğunu ve elde edilen bilgilerin mutlaka akıl süzgecinden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ehlader Başkanı, aklı “gözden gelen bilgileri analiz eden bir süzgeç” olarak tanımladı. Gözün zaman zaman yanıltabileceğine, serabı gerçek su zannedebileceğine işaret eden Akaras, “Günümüze baktığımızda insanların baktığı şeylerin büyük bir kısmının yanlış ve eksik olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Rivayetlerin Bile Analiz Edildiği Bir İlim: Ricâl

Peygamber Efendimiz’den aktarılan sözlerin bile ricâl ilmi çerçevesinde râviler ve muhaddisler tarafından titizlikle analiz edildiğini hatırlatan Ehlader Başkanı, buna rağmen bazı kişilerin duydukları her şeyi gerçek bilgi gibi kabul edip yaydıklarından şikâyet etti. Akaras, şu uyarıyı yaptı:

“İnsanlar sağdan soldan duydukları şeyleri hiç araştırmadan hem kabul ediyor hem de yayıyor. Bu şekilde bir yargıya varıyorlar, hatta tekfire kadar gidebiliyorlar. Bir topluma karşı kin besleyip savaş açabilecek noktaya gelebiliyorlar.”

Abdullah b. Sebe Örneği

Ehlader Başkanı, asılsız bilgilerin toplumda nasıl yayıldığına dair çarpıcı bir örnek verdi:

“Mesela ‘Abdullah bin Sebe diye biri Şia’yı kurdu’ şeklinde bir uydurma yayılıyor. Kimse bunu araştırmadan kabul ediyor ve ileri taşıyor. Oysa Abdullah bin Sebe diye birinin yaşayıp yaşamadığı dahi kesin değildir. İnsanlar bu tür bilgileri sadece paylaşıyor, düşünmüyor, araştırmıyor.”

Ahlaklı ve Akıllı İnsan Duyduğu Her Şeye İnanmaz

Ahlaklı ve akıllı bir insanın duyduğu her haberi kabul etmeyeceğini belirten Ehlader Başkanı, “Önce duyar, araştırır ve düşünür. İnsan hem her duyduğundan hem de konuştuklarından sorumludur” dedi.

Akaras, tarih boyunca bazı çevrelerce toplumların birbirine düşman gösterildiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Yıllarca bize farklı bilgiler lanse edildi. ‘Persler düşmanımızdır, Araplar bize ihanet etti, arkamızdan vurdu’ gibi söylemlerle büyütüldük. Ancak yıllar içinde insanlar okuyup araştırdıkça gerçeklerin farkına varabiliyor. Buradaki asıl amaç, halkları birbirine düşman etmek, kutuplaştırmak ve kaos çıkarmaktır. Kaos ortamından güçlü çıkmayı hedefleyen güçler, bu yöntemleri kullanmaktadır.”

Ehlader Başkanı Kadir Akaras, Cuma hutbesinde cihadın İslam’daki farziyetine dikkat çekerek, bugün İslam dünyasının Filistin, Kudüs, Lübnan ve İran ekseninde bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi. Akaras, “İsrail’in yaptıklarını savunacak bir kişi veya kurum kalmadı” dedi ve Siyonizm’e karşı topyekûn direniş çağrısı yaptı.

Hutbeye, Allah yolunda savaşın farz olduğunu belirterek başlayan Akaras, cihadın müslümanın hayatında farklı şekillerde tezahür ettiğini ifade etti:

“Cihad kimi zaman malla, kimi zaman canla, kimi zaman ilimle olur. Savaş tabiatıyla kötüdür ancak koruma duygusu bunun üzerindedir. Bazı savaşlar bir sultanın tahtını korumak içindir; bazı savaşlar ise dinin korunması içindir ki buna cihad denir. Bu, varlığını ve inancını koruma savaşıdır.”

Filistin ve Kudüs Eksenindeki Mücadele

Bugün İslam dünyasına bakıldığında Filistin ve Kudüs eksenli bir savaşın görüldüğünü belirten Akaras, “Bir milletin inancını ve toprağını savunduğunu görüyoruz. Allah da kullarını bu savaşa, yani cihada davet ediyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor” dedi.

Ehlader Başkanı, tarihin bugünkü noktasında İsrail’in yaptıklarını savunacak hiçbir kişi ya da kurumun kalmadığını vurguladı. İmam Ali’nin bir sözünü hatırlatan Akaras, “Bugün dünyanın kılıcından kaçsanız da ahiretin kılıcından kaçamazsınız. Eğer bu kaçış sizden olursa ebedi olarak bir zillet içinde kalacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Cinayetleri İzleyenler Zilletten Kaçamayacak”

Lübnan’da, Gazze’de ve İran’da işlenen cinayetlere dikkat çeken Akaras, şu uyarıyı yaptı:

“Bugün Lübnan’da binlerce cinayet işlenirken, Gazze’de bu suçlar işlenirken, İran’da işlenirken bunu izleyenler, cinayetlere ortak olanlar ve destek olanlar bu zilletten kaçamayacaklar. Savaş, varlığımızı korumanın tezahürüdür, gerekliliğidir.”

“Ya Topyekûn Direniş Ya da Zillet”

İslam dünyası için reçetenin ortada olduğunu söyleyen Akaras, şu çarpıcı değerlendirmede bulundu:

“Ya Siyonizm’e karşı topyekûn bir direniş gösterecekler ya da zelil olarak tarihe geçecekler. Onlar utancın ta kendisi olarak tarihe geçecekler. İran kendini savunuyor. Bize ‘İrancı’ deseler de biz bu destekten vazgeçmeyiz. Gazze’ye, İran’a, Lübnan’a destek olmaya devam edeceğiz.”

Ehlader Başkanı, Libya, Irak ve Suriye’de yaşananları hatırlatarak, “Bu milletin benzeri yok. Her yerde savaş olunca milletler göçmen ve mülteci olur ama İran’da bunu görmüyoruz. Savaşıyorlar ve bedel ödüyorlar” dedi.

İran’a Destek Ziyaretleri ve Tepkiler

Kendi içlerinden bir grubun İran’a destek göstermek amacıyla gittiğini ve bazı çevrelerin bundan rahatsız olduğunu ifade eden Akaras, “Biz bunu saklamıyoruz. İran’a desteğimizi gösteriyoruz. İnancımızı ve vatan sevgimizi bununla birlikte gösteriyoruz” diye konuştu.

“Bizim İnancımızdan Terörist Çıkmamıştır”

Ehlader Başkanı Akaras, kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, “Bizim inancımızda olanlardan bugüne kadar bir tane terörist çıkmamıştır. Devlete ve millete karşı hareket eden bir grup, hareket veya kişi olmamıştır” dedi.

“Direnişe Mezhep Odaklı Bakmıyoruz”

Kendilerine mezhepçi diyenlere şu soruyu yöneltti: “El Kaide, Boko Haram, IŞİD, FETÖ hangi mezhepten?” Akaras, bu terör örgütlerine mezhep eksenli bakmanın yanlış olacağını belirterek, “Biz bu olaylara böyle bakamayız. Mezhepçi olarak bakarsak bunu nasıl açıklarız?” dedi.

Ensarullah’ın Zeydi, Hizbullah’ın Şii, Hamas’ın Sünni olduğunu hatırlatan Akaras, sözlerini şöyle tamamladı: