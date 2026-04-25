Pentagon’un İran savaşındaki ‘yaralı silme’ operasyonu ifşa oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The Intercept’in ortaya çıkardığı belgelere göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran savaşında yaralanan askerlerin sayısını sistematik olarak manipüle ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği gün toplam 385 olan zayiat sayısı, çatışmalar durmasına rağmen bir anda 428’e yükseldi, ardından hiçbir açıklama yapılmadan 15 yaralı asker resmi listeden silindi.

Pentagon yetkilileri bu çelişkiyi soran gazetecilere ‘nöbetçi subayın şu an yanımızda olmadığını’ söylerken, olay ABD ordusunun savaşın gerçek bedelini kamuoyundan gizlemeye yönelik kirli bir operasyon olduğunu gözler önüne serdi.

Emperyalist güçlerin savaş tarihi, kayıpları manipüle etme konusunda utanç verici örneklerle doludur. Vietnam Savaşı’nda ‘vücut sayımı’ adı altında sivil katliamları ‘düşman ölüsü’ olarak raporlayan ABD ordusu, Irak ve Afganistan’da da ‘yaralı’ tanımını defalarca değiştirerek gerçek rakamları saklamıştı. Şimdi İran cephesinde aynı oyun sahneleniyor. The Intercept’in ulaştığı eski bir savunma yetkilisinin deyimiyle bu, “kayıpların üzerini örtme” operasyonundan başka bir şey değildir. Trump yönetiminin İran’la ateşkesi uzatmasına saatler kala yaşanan bu ‘istatistik oyunları’, Washington’ın aslında savaşın insani bedelinden ne kadar korktuğunu göstermektedir.

Kayıp 15 asker: Sistematik bir bilgi karartması

The Intercept’in detaylandırdığına göre, 8 Nisan’da ateşkes yürürlüğe girdiğinde Pentagon’un resmi rakamı 385 idi. Ancak çatışmalar durmasına rağmen bu sayı önce 428’e fırladı –ki bu, savaşın bitiminden sonra neredeyse iki hafta içinde 43 yeni yaralı demektir. Ardından, 15 Nisan Salı günü, hiçbir kamuoyu duyurusu yapılmaksızın, ‘muhabere yaralısı’ statüsündeki 15 asker aniden listeden çıkarıldı. Böylece toplam sayı 413’e düşürüldü. Çarşamba günü ise Pentagon bu kez farklı bir rakam – 411 – yayınlayarak kafa karışıklığını pekiştirdi.

Bir savunma yetkilisinin The Intercept’e söylediği gibi: “Bu rakamlar önemli. Onları halka açmamayı tercih etmeleri bir şey anlatıyor. Bu, örtbas etmenin tam tanımıdır.” Pentagon sözcüleri ise sorulara yanıt vermekten kaçındı. Bir sözcü, “Nöbetçi subay şu an masasında değil, döndüğünde iletebilirim” derken, The Intercept’in günler süren takibine rağmen hiçbir açıklama yapılmadı.

DCAS sistemi çöküyor, kayıplar kayboluyor

ABD’nin Kayıp Analiz Sistemi (DCAS), Kongre ve başkana askeri zayiat raporları sunmakla yükümlüdür. Ancak sistemin, bilinen yüzlerce yaralanma vakasını kayıt dışı bıraktığı ortaya çıktı. Eski DCAS çalışanı Joan Crenshaw, Teröre Karşı Savaş döneminde yaralanmaların “çok hızlı bir şekilde” sisteme işlendiğini, verilerin neredeyse günlük güncellendiğini söylüyor. Oysa İran savaşında, ateşkesin üzerinden haftalar geçmesine rağmen rakamlar hâlâ oturmamış durumda. The Intercept’in aktardığına göre, çatışmaların durduğu 8 Nisan’dan bu yana ‘muhabere yaralısı’ sayısındaki artışın neden 43, 28 veya 26 olduğuna dair Pentagon’un hiçbir açıklaması bulunmuyor.

Bu tablo, ABD ordusunun sadece düşmanı değil, kendi halkını da yanıltmak için nasıl sistematik bir mekanizma kurduğunu göstermektedir. Emperyalist savaşların değişmeyen kuralıdır: Kayıplar arttıkça, ‘resmi rakamlar’ küçülür. Vietnam’da ‘ölü sayma’ yöntemiyle kamuoyu rahatlatılmaya çalışılırken, bugün İran’da ‘yaralı silme’ operasyonuyla aynı hedef güdülmektedir. Trump yönetiminin daha önce de askeri kayıpları küçümsemekle suçlandığı hatırlanırsa, bu skandal aslında Beyaz Saray’ın sistematik bir bilgi karartma politikasının yalnızca son halkasıdır.

‘Nöbetçi subay yok’ bahanesi ve emperyalizmin yalan siyaseti

Pentagon’un ‘nöbetçi subay şu an burada değil’ gibi bir bahaneyle gazetecileri oyalaması, ABD ordusunun şeffaflık iddialarının ne kadar gülünç olduğunu ortaya koyuyor. The Intercept’in sorularına yanıt vermekten kaçınan yetkililerin sessizliği, aslında örtbasın boyutunu gözler önüne sermektedir. Merkezi Komutanlık (CENTCOM) ve Savaş Bakanlığı, bu soruşturma başladığından beri hiçbir röportaja izin vermemiş, hiçbir soruyu yanıtlamamıştır.

Tarihsel olarak bakıldığında, ABD’nin savaş suçlarını ve kayıplarını gizleme girişimleri her seferinde başarısız olmuştur. My Lai Katliamı’nın üzerinin örtülmeye çalışılması, Ebu Garib işkence skandalının yıllarca saklanması, sonunda ifşa olmuş ve ABD’nin ‘ahlaki liderlik’ iddiasını yerle bir etmiştir. Bugün İran savaşında kaybolan 15 yaralı asker, yarın bir başka ifşaatla tarihin utanç sayfalarındaki yerini alacaktır.