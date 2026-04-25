New York Times: Trump'ın İran savaşı son eylemi olabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı savaş, Donald Trump yönetiminin beklediği gibi hızlı bir zaferle sonuçlanmadı. New York Times'ın kapsamlı analizine göre, Beyaz Saray'ın "topyekûn bombardıman" stratejisi yerini Hürmüz Boğazı'nda yıpratıcı ve gerilim dolu bir irade savaşına bıraktı. Trump'ın ateşkesi süresiz uzatmasıyla birlikte, karşılıklı güç gösterileri artık sosyal medya hesaplarından yapılan restleşmelere, gemilerin durdurulmasına ve denizin ortasında özel kuvvetlerin operasyon videolarının yayınlanmasına dönüşmüş durumda.

Bataklığa Sürüklenen Bir Başkan

New York Times'ın haberinde vurguladığı gibi, Trump "dünyanın kontrolünün kendisinde olduğunu" iddia etse de, analistler onun aslında bir bataklığa saplandığı konusunda hemfikir. Daha da önemlisi, bu savaşın ekonomiye vuran yükü, Cumhuriyetçi Parti'yi ara seçimler öncesinde ciddi bir siyasi tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Emperyalist maceraların bedelini her zaman olduğu gibi yine sıradan Amerikan seçmeni öderken, Trump'ın savaş yanlısı tutumu ve İsrail'e koşulsuz desteği, ABD içinde giderek büyüyen bir muhalefetle karşılaşıyor. Unutulmamalıdır ki Vietnam'dan Afganistan'a kadar her ABD savaşı, 'kesin zafer' söylemleriyle başlamış ve 'utanç verici geri çekilişlerle' sonuçlanmıştır; İran macerası da bu tarihsel bataklık zincirinin en yeni halkası olmaya adaydır.

Askeri Seçenekler Felakete Davetiye Çıkarıyor

Gazetenin aktardığına göre, Washington'ın önündeki askeri seçenekler son derece sınırlı ve neredeyse tamamen felaket senaryolarıyla dolu. Büyük Amerikan uçak gemilerinin Hürmüz'ün dar sularında batma riski, kara harekâtında deniz piyadelerinin kitlesel kayıplar verme ihtimali, Pentagon'un en kâbuslu senaryoları arasında yer alıyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi analistlerine dayandırılan haberde, her iki başkentteki askeri yetkililerin de liderlerine "askeri araçların kalıcı bir çözüme ulaştırmayacağını" söylediği vurgulanıyor. Ancak Trump yönetimi, tüm bu uyarılara rağmen savaş çığırtkanlığına devam ediyor; bu sorumsuzluk, ABD tarihindeki en kanlı sayfaları yazan başkanların tipik 'gerçeklerden kopuk' yönetim anlayışının bir tekrarından ibarettir.

Ekonomik Bedel ve İç Politikadaki Yansımaları

Hâlihazırda uzayan gerilim, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara ve ABD içinde enflasyonist baskılara yol açarken, Trump'ın "kolay zafer" vaadiyle seçmeni ikna etmeye çalıştığı ara seçim sürecinde işler hiç de umduğu gibi gitmiyor. Analistler, savaşın yarattığı belirsizliğin yatırımları durdurduğunu, tedarik zincirlerini bozduğunu ve Amerikan hanehalkının alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor. Bu tablo, Beyaz Saray'ın dış politikadaki başarısızlıklarının iç politikada nasıl bir siyasi faturaya dönüşebileceğinin açık bir göstergesi.

Öte yandan İran tarafı da gösterdiği dirençle, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol yeteneğini ve asimetrik savaş kapasitesini sergilemeye devam ediyor. Uzmanlara göre, bu durum ABD'yi daha önce hiç alışık olmadığı bir "istikrarsızlık dengesi" stratejisiyle baş etmek zorunda bırakıyor. Ne var ki Washington hâlâ 1990'ların 'tek kutuplu dünya' alışkanlığından kurtulabilmiş değil; oysa gerçek şu ki, Hürmüz'deki her gerginlik, ABD'nin Ortadoğu'daki hegemonik gücünün ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.