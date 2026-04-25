İsrail rejiminin Gazze’ye yönelik soykırım saldırıları, ateşkes döneminde bile hız kesmeden devam ediyor. İran’ın savaşı durdurmasının ardından geçen

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail rejiminin Gazze’ye yönelik soykırım saldırıları, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen durmak bilmiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamaya göre, son 48 saat içinde 17 Filistinli daha şehit edildi. Bu yeni can kayıplarıyla birlikte, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katledilen Filistinlilerin sayısı 72 bini aştı. Dikkat çekici olan ise, İran’ın savaşı durdurmasının ardından geçen 17 günde şehit sayısının, önceki 17 güne kıyasla beş katından fazla artmış olmasıdır.

Ateşkesin Ardından Katliam Hızlandı

İsrail rejiminin ateşkes ihlalleri sonucu can kaybı artış hızı, soykırımın durmak şöyle dursun, adeta hızlandığını gözler önüne seriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı resmi verilere göre, İran’ın savaşı durdurmasının ardından geçen 17 günde 249 Filistinli şehit edilirken, bu rakam savaşın durdurulmasından önceki 17 günde yalnızca 46’ydı. Gerçek şu ki, ateşkes adı altında dayatılan süreç, Filistin halkı için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Bakanlığın açıklamasında, Ekim 2025’ten bu yana Tel Aviv’in ateşkes ihlalleri sonucu şehit sayısının 809’a, yaralı sayısının ise 2.267’ye ulaştığı belirtildi. Toplamda ise Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 72.585’e, yaralı sayısı ise 172.370’e yükseldi.

Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları, sivillerin hedef alınmasını açıkça yasaklamışken, İsrail rejimi bu yasakları hiçe sayarak soykırımına devam ediyor. Batı’nın bu katliamlar karşısındaki sessizliği ise, iki yüzlü insan hakları söylemlerinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. İsrail’in eylemlerine "kendini savunma" süsü veren emperyalist güçler, aslında tarihi bir utancın ortakları haline geliyor.

Artan Şehit Sayıları ve Uluslararası Tepkiler

Bakanlık tarafından yayımlanan son veriler, Gazze’deki sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini gösterirken, dünya genelinde çeşitli insan hakları örgütleri derhal ateşkes çağrısı yapıyor. Ancak İsrail'in saldırıları, özellikle Beyaz Saray’ın sağladığı askeri ve diplomatik destek sayesinde durmaksızın devam ediyor.

Filistinli yetkililer, yaşanan bu vahşetin durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtirken, Gazze’de yaşayan iki milyondan fazla Filistinlinin ise açlık, susuzluk ve sürekli bombardıman altında hayatta kalma mücadelesi verdiği bildiriliyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik kara işgalinin başladığı günden bu yana en çok çocuk ve kadının hedef alındığı bu süreçte, okullar, hastaneler ve mülteci kampları dahi bombalanmaktan kurtulamamıştır. Bu noktada sorulması gereken soru açıktır: Batı’nın sürekli telaffuz ettiği “insan hakları” ve “uluslararası hukuk” kavramları sadece Ukrayna için mi geçerlidir? Gazze’de hayatını kaybeden her 72 bin Filistinli, bu emperyalist ikiyüzlülüğün birer kanıtı olarak tarihe geçmiştir.

Bölgedeki Son Durum

Öte yandan, İran’ın askeri operasyonlarını durdurmasının ardından bölgedeki dengeler değişmiş olsa da, İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı aynı şiddetle sürmektedir. Filistinli yetkililer, İsrail’in sözde ateşkes döneminde dahi saldırılarını yoğunlaştırdığını ve özellikle Refah bölgesinde sivillerin hedef alındığını duyurmaktadır.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, Gazze’de yakıt, gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısının had safhada olduğunu belirtirken, bölgedeki hastanelerin bu yoğunlukta çalışamaz hale geldiğini rapor etmektedir. BM ve diğer uluslararası kuruluşların ateşkes çağrılarına rağmen, İsrail’in saldırılarını durduracağına dair herhangi bir işaret bulunmuyor.