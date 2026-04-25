Avrupa, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırganlığının bedelini ağır ödüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırı girişimleri, yalnızca Batı Asya’nın güvenlik dengelerini altüst etmekle kalmadı; bu askeri maceranın yarattığı ekonomik şok dalgası Hürmüz Boğazı’nı aşarak Avrupa’nın enerji tesislerinden havalimanlarına, fabrikalardan çiftliklere ve hane halklarının sofralarına kadar ulaştı. Brüksel artık ne sıradan bir petrol fiyat artışı ne de geçici bir enerji piyasası düzensizliğiyle karşı karşıya; aksine yakıttan gübreye uzanan, gıda enflasyonu, sanayide durgunluk ve toplumsal hoşnutsuzlukla sonuçlanan çok katmanlı bir ekonomik ve sosyal baskı zincirinin ortasında bulunuyor.

Hürmüz’den Avrupa’ya Uzanan Kriz Zinciri

ABD ve İsrail rejiminin İran’a karşı yürüttüğü bu savaş, Avrupa için yalnızca bir enerji krizi değil; Hürmüz Boğazı’nın güvensiz hale gelmesiyle başlayan ve yakıt ithalat maliyetlerinden doğalgaz rezervlerine, jet yakıtından benzine, gübreden gıdaya, enflasyon ve durgunluktan Avrupalı hanelerin geçim sıkıntısına kadar uzanan bir baskı zinciri yaratmıştır.

Boğaz’ın fiilen kapanması, Avrupa’yı doğrudan bir fiyat şokuyla karşı karşıya bıraktı. Reuters’ın 24 Nisan’da bildirdiğine göre, Brent petrol fiyatı varil başına 106.06 dolara, Batı Teksas türü petrol ise 96.56 dolara yükseldi; Brent bu hafta yüzde 17.13 oranında artış kaydetti. Aynı haberde, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkilediği vurgulandı. Avrupa Komisyonu, savaşın ilk 50 gününde Ortadoğu petrol ve gaz arzındaki kesintinin, AB’nin fosil yakıt ithalat faturasına yaklaşık 24 milyar euroluk ek bir maliyet getirdiğini açıkladı. Yani Avrupa, daha fazla enerji almadan sadece savaşın yarattığı fiyat artışı nedeniyle iki kat bedel ödüyor.

Kriz yalnızca günlük petrol fiyatlarıyla da sınırlı değil. Avrupa kış güvenlik marjını kaybetmek üzere. Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı’na (ACER) göre AB, kış öncesi gaz depolarını yüzde 90 doldurma hedefine ulaşamayabilir ve ancak yüzde 80 seviyesini yakalayabilir ki bu bile yüksek maliyetler ve yeni şoklara karşı kırılganlık anlamına geliyor. Şu anda Avrupa’nın gaz depoları yalnızca yüzde 31 oranında dolu; bu, 2022 krizinden bu yana yılın bu dönemi için kaydedilen en düşük seviye.

Havayolu taşımacılığı ise vatandaşların en somut şekilde hissettiği alanlardan biri. Avrupa Komisyonu’nun acil durum paketine göre AB, jet yakıtının yaklaşık yüzde 40’ını ithal ediyor ve bu ithalatın yarısı Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Havalimanları, önümüzdeki haftalarda Avrupa’nın ciddi jet yakıtı sıkıntısı yaşayabileceği uyarısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 20 Nisan’daki konuşmasında jet yakıtı fiyatlarının savaşın başlangıcından bu yana neredeyse iki katına çıktığını ve Nisan başından itibaren bazı havalimanlarında yerel kısıtlamaların uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Benzin fiyatlarındaki artış da hanelere doğrudan yansıyor. Global Petrol Prices’ın 20 Nisan verilerine göre, 95 oktan benzinin litre fiyatı Almanya’da 2.41 dolar, Fransa’da 2.32 dolar ve Norveç’te 2.29 dolar. Bu rakamlar, Avrupa vatandaşının Batı Asya’da başlatılan bir savaşın bedelini benzin pompasında, uçak biletinde, nakliye maliyetlerinde ve enerji faturasında ödediğini açıkça gösteriyor.

Enerji Krizinden Gıda Krizine Uzanan Yol

Pahalı enerji yalnızca yakıtı değil, gübreyi ve dolayısıyla gıdayı da vuruyor. Reuters’ın AB’den edindiği bilgilere göre, Mart 2026’da Avrupa’da azotlu gübre fiyatları, Basra Körfezi’ndeki gelişmeler nedeniyle 2024 ortalamasının yüzde 58 üzerinde seyrediyor. Küresel gübre ticaretinin yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Hürmüz’deki uzun süreli bir krizin enerji ve gübre ihracatını aksatarak gıda fiyatlarını yükselteceği ve tarımsal verimi düşüreceği uyarısında bulundu. BM Kalkınma Programı ise, yakıt ve gübredeki kesintinin ekim sezonuna denk gelmesi halinde 30 milyondan fazla insanı yeniden yoksulluğa itebileceğini ve savaş hemen dursa bile etkilerinin kalıcı olacağını vurguladı. Lagarde’a göre, gübre deniz ticaretinin üçte biri Hürmüz’den geçiyor ve kesinti uzarsa piyasa ayarlamaları “fiyat artışlarından” “kısıtlamalara” doğru evrilecek; yani ekonomik sonuç sadece enflasyon olmaktan çıkıp gerçek kıtlık ve üretime darbe olarak kendini gösterecek.

Avrupa Sanayisi Durgunluk Uyarısı Veriyor

Enerji ve gıda krizi artık makro göstergelere de sirayet etti. Euro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan’da 50.7’den 48.6’ya gerileyerek daralma bölgesine girdi. Girdi fiyatları endeksi ise 2022 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı; yani şirketler aynı anda hem azalan talep hem de artan üretim maliyetleriyle boğuşuyor. Lagarde, savaşın Euro Bölgesi büyümesini tahminlerin altına çekebileceği ve enflasyonu tahminlerin üzerine çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa’nın sanayi kalbi Almanya’da ise durum daha vahim. Ifo Enstitüsü’ne göre, şirketlerin yüzde 78.6’sı işlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini “zor” olarak tanımlıyor. Bu oran imalat sektöründe yüzde 87.7, kimya sanayinde yüzde 95, lastik ve plastik üretiminde ise yüzde 93.9 seviyesinde. Bu rakamlar, ABD ve İsrail’in saldırgan politikalarının doğrudan sonucu olarak Avrupa sanayisinin nefesinin kesilmek üzere olduğunu gösteriyor. Emperyalist savaşların bedelini her zaman olduğu gibi yine sıradan insanlar ve küçük üreticiler ödüyor; oysa bu krizi başlatanlar, ne Avrupa’nın işçilerinin ne de Ortadoğu halklarının geleceğini umursuyor.

Avrupa’nın Dayanıklılık Sınavı ve Washington’a Baskı Zorunluluğu

Avrupa’nın dayanıklılığının kırılganlığı tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Brüksel, yıllardır “stratejik özerklik”, “enerji dönüşümü” ve “bağımlılığı azaltma” söylemleriyle dolaşırken, yeni bir dış şok karşısında yine yere serilmiş durumda. Avrupa Komisyonu’nun yeni “Avrupa Hızlandırması” paketinde kabul ettiği gibi, AB’nin tükettiği enerjinin hala yüzde 57’si ithal fosil yakıtlardan sağlanıyor ve bu blok yalnızca 2025 yılında fosil yakıt ithalatı için yaklaşık 340 milyar euro ödedi. Daha da önemlisi, son Ortadoğu krizinin başlangıcından bu yana Avrupa’nın sırf fiyat artışları nedeniyle ekstradan 24 milyar euro ödemek zorunda kalmasıdır. Yani Avrupa daha fazla enerji almadı ama daha fazla para ödedi. Bu, Avrupa’nın stratejik zayıflığının tam kalbidir: Bağımsız bir aktör olmak isteyen bu kıta, hala güvenlik ve enerji krizlerinde Washington’un kararlarından, Batı Asya’daki güzergahlardan ve küresel yakıt piyasalarından yumruğu yemektedir.