İran: Doğrudan görüşme yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran ile Washington arasında dolaylı temas trafiği Pakistan’ın başkenti İslamabad üzerinden işlemeye devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin hem Tahran’ın taleplerini hem de ABD’nin beklentilerine yönelik çekincelerini ilgili taraflara ilettiği öğrenildi. Müzakerelere dahil olan Pakistanlı bir kaynağın Reuters’a aktardığı bilgiye göre, Arakçi’nin temasları doğrudan bir müzakere zemini oluşturmaktan ziyade arabuluculuk kanallarını harekete geçirme amacı taşıyor .

İslamabad’da Diplomatik Trafik Yoğunlaşıyor

ABD ile ateşkes müzakerelerinin yeniden canlandırılması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkentine giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün itibarıyla İslamabad’a ulaştı . Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran heyetinin Arakçi başkanlığında kente geldiğini ve üst düzey siyasi ile askeri yetkililer tarafından karşılandığını duyurdu. Ziyaret kapsamında Arakçi’nin Pakistanlı yetkililerle bölgedeki son gelişmeleri, barış ve istikrar çabalarını ele alması bekleniyor.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad’da İran ve ABD heyetleri arasında doğrudan bir görüşme planlanmadığını vurguladı. Bekayi, Arakçi’nin ziyaretinin resmi temaslar ve arabuluculuk çabaları kapsamında gerçekleştiğini belirterek, İran’ın mesajlarının Pakistan aracılığıyla iletileceğini açıkladı . Daha önce ABD ve İran temsilcilerinin Pakistan’da bir araya gelebileceğine yönelik iddialar gündeme gelmiş, ancak Tahran yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı. Ne var ki Washington, aynı diplomatik trafik yoğunluğuna rağmen bölgeye savaş gemileri göndermeye devam ediyor; bu ikiyüzlü tutum, ABD’nin gerçek niyetinin barış değil, koşulsuz teslimiyet olduğunu gösteriyor.

Tahran’dan ABD’nin Kırmızı Çizgilerine Ret

Bir İran diplomatik kaynağının Al Arabiya’ya yaptığı açıklamaya göre, Tahran “ABD’nin kırmızı çizgiler çizdiği müzakerelere oturmayacağını” ve “teslim olmayacaklarını” Pakistan’ın liderliğine yeniden teyit etti . Bu sert duruş, İran’ın müzakere masasında eşit bir aktör olarak yer alma kararlılığını gösterirken, Washington’un dayattığı şartların kabul edilemez olduğunu da ortaya koyuyor. Aynı kaynak, İranlı yetkililerin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile müzakere etmeyi tercih ettiğini de ekledi .

Pakistan’ın yalnızca bir ev sahibi değil, aynı zamanda aktif bir arabulucu rolü üstlendiği bu süreçte, Arakçi’nin ziyaretinin ardından ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in de bugün İslamabad’a gitmesi bekleniyor . Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, son günlerde İran tarafında bazı ilerlemeler görüldüğünü ve hafta sonu yapılacak görüşmelerden daha fazlasının umulduğunu söyledi . Ancak Trump yönetiminin bu “iyimser” açıklamaları, arka planda devam eden askeri yığınağı ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı gizlemeye yetmiyor. Washington’un savaş gemileriyle masaya oturma isteği, emperyalist diplomasinin en çarpıcı örneklerinden biridir.

Müzakere Sürecinde Tıkanma ve Son Gelişmeler

Müzakere süreci daha önce de inişli çıkışlı bir seyir izlemişti. Bu ay başında JD Vance, Witkoff, Kushner, Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı . Geçen hafta Salı günü yapılması beklenen bir sonraki tur müzakereler ise İran’ın henüz katılıma hazır olmadığını bildirmesi ve ABD heyetinin Washington’dan ayrılmaması nedeniyle gerçekleşmemişti .