Tiflis’ten AB Büyükelçisi’nin Açıklamalarına Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gürcistan hükümeti, Avrupa Birliği Büyükelçisi tarafından yapılan açıklamalara yönelik sert bir tepki gösterdi. Tiflis’ten yapılan resmi açıklamada, Büyükelçinin ifadelerinin ülkenin iç işlerine müdahale niteliği taşıdığı savunularak, bu sözlerin iç istikrarı tehdit eden bir yaklaşım olarak görüldüğü ifade edildi.

Resmî makamlar, diplomatik temsilcilerin ülkede yürüttükleri görevlerde tarafsızlık ve saygı çerçevesinde hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, Gürcistan’ın iç dengelerine yönelik tehdit oluşturabilecek söylemlerin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Hükümet, konuya ilişkin diplomatik kanallar üzerinden gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtirken, tartışmanın ilerleyen günlerde iki taraf arasında ele alınmasının beklendiği aktarıldı.