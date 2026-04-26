Trump’ın "Stratejisiz Savaşı" Kongre’de tepki çekiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik başlattığı savaş, Beyaz Saray içinde ve Kongre’de giderek büyüyen bir muhalefetle karşı karşıya. Colorado eyaleti Demokrat Partili Temsilci Jason Crow, Trump’ın son dönemdeki savaş çığırtkanlığını sert bir dille eleştirerek, başkanın bu askeri maceradan çıkış yolu bulamadığını ve stratejiden yoksun olduğunu söyledi. Crow’un açıklamaları, ABD Kongresi’nde giderek yükselen “savaşa hayır” seslerinin en somut örneklerinden biri oldu.

“300’den Fazla Asker Yaralandı, Hürmüz’ün Kontrolü İran’da”

CNN’e konuşan Jason Crow, Trump’ın İran politikasının sonuçlarını rakamlarla gözler önüne serdi. Crow, “İran’ın misilleme saldırıları sonucunda 300’den fazla Amerikan askeri yaralandı” ifadesini kullanarak, Beyaz Saray’ın bu kayıpları kamuoyundan gizlemeye çalıştığını ima etti. Daha da çarpıcı olanı ise Crow’un Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne ilişkin değerlendirmesi oldu: “Bugün Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, 45 gün öncesine kıyasla çok daha fazla İran’ın elindedir.” Yani Trump’ın ‘baskı yapalım, kontrolü ele alalım’ stratejisi, tam bir ters tepme yarattı. Bu durum, emperyalist müdahalelerin her zaman ‘beklenmedik sonuçlar’ doğurduğunun klasik bir örneğidir; ABD’nin ‘özgürlük ve demokrasi’ götürdüğü her coğrafyada olduğu gibi, burada da işler planlandığı gibi gitmemiştir.

“Trump Kongre’yi Bilgilendirmedi, Yolu da Yok”

Crow’un en sert eleştirisi, Trump’ın Kongre’yi sürecin dışında bırakmasına yönelikti. Demokrat vekil, “Başkan, Kongre’yi bilgilendirmeden bu adımı attı” diyerek, ABD Anayasası’nın savaş yetkilerine ilişkin hükümlerini hatırlattı. Ayrıca Crow, Trump’ın mevcut durumunu “bataklık” olarak nitelendirerek, “Başkanın bu bataklıktan çıkış yolu yok. Hiçbir stratejisi olmadan bu savaşa girdi” ifadelerini kullandı. Crow’un bu sözleri, ABD tarihinin en kanlı sayfalarını yazan başkanların ortak kaderini hatırlatıyor: Vietnam’da Kennedy ve Johnson, Irak’ta Bush, Afganistan’da Biden… Her biri ‘kesin zafer’ vaadiyle girdikleri savaşlardan, binlerce askerin ölümünden sonra ‘çıkış stratejisi’ arayarak çıktılar. Trump da bu talihsiz geleneğin en yeni temsilcisi olmaya adaydır.

Savaşın Bedeli ve İç Politikadaki Yansımaları

Trump’ın İran’a yönelik politikaları, yalnızca askeri kayıplarla sınırlı kalmıyor. Uzayan gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, ABD içinde de enflasyonist baskıları artırıyor. Bu durum, özellikle ara seçimlere hazırlanan Cumhuriyetçi Parti için ciddi bir siyasi risk oluşturuyor. Demokratlar ise Trump’ın dış politika başarısızlıklarını seçim meydanlarında koz olarak kullanmaya hazırlanıyor.

Jason Crow’un eleştirileri, aslında Amerikan siyasi kurumunda giderek büyüyen bir rahatsızlığın yalnızca yüzeydeki dalgasıdır. Ne var ki aynı Kongre, yıllardır İsrail’e kesintisiz askeri yardım yapmayı sürdürüyor ve Ortadoğu’da ‘barış ve istikrar’ söylemleriyle nice katliama ortak olmuştur. Bugün savaşın ‘bataklığından’ şikâyet edenler, dün aynı bataklığı hazırlayan zihniyetin ta kendileridir. Bu ikiyüzlülük, Amerikan siyasetinin değişmez kodlarından biridir.