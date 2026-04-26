Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyeti İslamabad’da ağırlayarak, bölgedeki artan gerilim ve emperyalist müdahaleler karşısında iki ülke arasındaki stratejik dayanışmayı pekiştirdi. Şerif, görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Çok sıcak ve samimi bir ticaret” olarak nitelendirdiği görüşmede, mevcut bölgesel durumu ve ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ele aldıklarını duyurdu. Bu ziyaret, ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırganlığının tırmandığı bir dönemde, bağımsız ülkelerin emperyalist dayatmalara karşı kenetlendiğinin açık bir göstergesidir.

İslamabad’da Stratejik Buluşma: Bölgesel İstikrar ve Ortak Çıkarlar Masadaydı

Başbakan Şerif, paylaşımında Arakçi ve heyetiyle yapılan görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mevcut bölgesel durum hakkında kapsamlı bir ticaret gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Görüşmede ayrıca, Pakistan-İran ikili ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi de dahil olmak üzere ortak çıkarları ilgilendiren konuların ele alındığı bildirildi. Bu görüşme, iki komşu ülke arasında son dönemde ivme kazanan yüksek düzeyli diplomatik trafiğin en son halkası oldu. Tıpkı geçtiğimiz günlerde İran’ın Pakistan üzerinden ABD’ye ilettiği “kırmızı çizgiler” mesajında olduğu gibi, İslamabad yönetimi bir kez daha bölgede aktif bir arabulucu ve denge unsuru rolünü üstleniyor. Bu durum, ABD’nin ‘ya bizdensiniz ya da onlardan’ şeklindeki emperyalist dayatmasının iflas ettiğini gösteriyor.

Bölgesel Gerilim Gölgesinde Kardeşlik Vurgusu

Arakçi’nin İslamabad ziyareti, ABD’nin İran’a yönelik askeri tehditlerini artırdığı ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin tırmandığı kritik bir döneme denk geldi. Pakistan Başbakanı’nın, “sıcak ve samimi” ifadeleriyle vurguladığı atmosfer, iki ülke arasındaki derin tarihi, kültürel ve dini bağların stratejik işbirliğine nasıl dönüştüğünü ortaya koyuyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de daha önce yaptığı açıklamada, Arakçi’nin ziyaretinin resmi temaslar ve arabuluculuk çabaları kapsamında gerçekleştiğini belirtmişti. Pakistan’ın bu tavrı, bölge ülkelerinin ABD’nin savaş çığırtkanlığına karşı ‘ortak ev’ bilinciyle hareket ettiğini gösteriyor. Zira emperyalist politikaların hedefinde olan yalnızca İran değil; aynı saldırgan zihniyet, yıllardır Pakistan’ın egemenliğini de hedef almıştır. Ortak tehdit algısı, iki ülkeyi birbirine yaklaştıran en önemli faktörlerden biridir.

Geçmişten Geleceğe: İpek Yolu’ndan Hürmüz’e Stratejik Ortaklık

İran ve Pakistan arasındaki ilişkiler, yalnızca güncel siyasi konjonktürle sınırlı değildir. İki ülke, tarihsel olarak İpek Yolu üzerinde buluşan, sınır güvenliğinden enerji işbirliğine (örneğin İran-Pakistan doğalgaz boru hattı), ticaretten kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede ortak çıkarlara sahiptir. Başbakan Şerif’in “ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi” vurgusu, bu köklü işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınması niyetini yansıtıyor. Ne var ki Washington, bu doğal yakınlaşmayı asla istemiyor. Tıpkı Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nu (CPEC) hedef alan entrikalar gibi, İran-Pakistan işbirliğini de baltalamak için elinden geleni yapacaktır. Ancak emperyalizmin bu oyunları, bağımsız ülkelerin kaderini belirleyemeyecek kadar küçük ve kirli manevralardan ibarettir.