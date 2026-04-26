Petrol Piyasasında “Kopuş” Uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Enerji piyasalarını yakından izleyen uzmanlar, petrol vadeli işlem piyasalarının fiyat hareketlerinin fiziksel petrol arzı ve talebiyle giderek daha az örtüştüğünü ifade ediyor. Uzmanlara göre finansal işlemler ve spekülatif hareketler, piyasadaki gerçek üretim ve tüketim dinamiklerinden bağımsız bir fiyat yapısı oluşturuyor.

Analistlere göre bu durum, özellikle küresel arz zincirindeki gelişmeler ve jeopolitik risklerle birleştiğinde piyasalarda sert bir düzeltme ihtimalini artırıyor. Fiziksel piyasadaki gerçek arz-talep dengesi ile finansal işlemler arasındaki farkın büyümesi, enerji sektöründe yeni bir dalgalanma dönemine zemin hazırlayabilir.

Uzmanlar, piyasalardaki mevcut ayrışmanın uzun süre devam etmesinin zor olduğunu ve er ya da geç fiyatların fiziksel piyasa koşullarıyla yeniden uyum sağlayacağı bir sürecin yaşanabileceğini vurguluyor.