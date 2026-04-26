Rusya ile Kuzey Kore Arasında Uzun Vadeli Askerî İş Birliği Hazırlığı

26 Nisan 2026 - 18:18
News ID: 1806686
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Moskova’nın Kuzey Kore ile 2031 yılına kadar sürecek kapsamlı bir askerî etkileşim planı imzalamaya hazır olduğunu açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ülkesinin Kuzey Kore ile askeri iş birliğini uzun vadeli bir çerçeveye oturtmayı hedeflediğini belirtti. Belousov, iki ülke arasında 2031 yılına kadar devam edecek bir askerî etkileşim planının imzalanması için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Planın, ortak askeri faaliyetler, savunma alanında teknik iş birliği ve karşılıklı temasların artırılmasını kapsadığı bildirildi. Moskova ile Pyongyang arasındaki savunma ilişkilerinin son dönemde daha görünür hale geldiği ve iki tarafın güvenlik alanındaki temaslarını genişletme yönünde adımlar attığı belirtiliyor.

Uzmanlar, söz konusu planın bölgesel güvenlik dengeleri açısından dikkatle takip edildiğini ve iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun önümüzdeki yıllarda daha da kurumsallaşabileceğini ifade ediyor.

