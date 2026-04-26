Hürmüz Boğazı’nda Karşılıklı Ablukalar 600’ü Aşkın Gemiyi Durdurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ve ABD arasında artan gerilim, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari trafiği ciddi biçimde etkiledi. Bölgedeki karşılıklı deniz ablukaları sonucu, uluslararası petrol ve ticaret taşımacılığında önemli yere sahip olan boğazda 600’den fazla büyük ticari geminin ilerleyemediği belirtildi.

Denizcilik kaynakları, bazı gemilerin günlerdir bölge açıklarında demirlemiş halde beklediğini, bunun da küresel tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, özellikle enerji taşımacılığı açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanmanın petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, mevcut durumun sürmesi hâlinde bölgesel ve küresel ticaretin daha geniş ölçekli etkilerle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.