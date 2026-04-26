İngiltere’deki Fairford Hava Üssünde Büyük Yangın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere’nin Gloucestershire kontluğunda yer alan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Fairford Hava Üssü’nde büyük bir yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

Stratejik öneme sahip üs, zaman zaman ABD Hava Kuvvetleri tarafından da operasyonel faaliyetler için kullanılıyor. Bu nedenle olay, askeri ve güvenlik çevrelerinde yakından takip ediliyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, olayın üs içerisindeki faaliyetlere etkisi ve olası hasara ilişkin incelemelerin devam ettiği ifade edildi.