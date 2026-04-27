Kudüs Gücü Komutanı Kaani: Bugün odak noktamız Hizbullah'ı desteklemek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Direniş Ekseni’ndeki birlik ve beraberliğin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, bugün ana odaklarının Hizbullah ve eksenin diğer bileşenlerine destek vermek olduğunu söyledi. Kaani ayrıca, Siyonist rejimin son on yıllarda hiçbir savaşı hedeflerine ulaşarak tamamlamadığını, Güney Lübnan’daki yenilginin ise bu tarihsel kaderin bir devamı olduğunu vurguladı.

“Direniş Ekseni Her Zamankinden Daha Güçlü ve Bütün”

Tuğgeneral Kaani, paylaşımında Direniş Ekseni’nin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaani, “Eksen genelinde birlik ve beraberlik, her zamankinden daha güçlü ve daha tutarlı bir haldedir” ifadelerini kullanarak, İran’ın bölgedeki stratejik müttefikleriyle koordinasyonunu sürdürdüğünün altını çizdi. Açıklamada, “Bugün odak noktamız, Hizbullah’a ve Direniş Ekseni’nin diğer bileşenlerine destek vermektir” denildi. Bu mesaj, emperyalist güçlerin ‘direniş ekseni çöktü’ propagandalarının ne kadar asılsız olduğunu gösteriyor. ABD ve İsrail, son saldırılarında Hizbullah’ı hedef alsa da, Kaani’nin bu çıkışı, Tahran ile Lübnan arasındaki stratejik koordinasyonun devam ettiğini ve hatta güçlendiğini ortaya koymaktadır.

Tarihsel Gerçeklik: İsrail’in Kayıp Savaşları

Kaani, Siyonist rejimin tarihsel performansına da dikkat çekerek, “Tarih, Siyonist rejimin son on yıllarda hiçbir savaşı hedeflerine ulaşarak tamamlamadığını göstermektedir” ifadelerini kullandı. Komutan, “Güney Lübnan’daki yenilgi, bu tarihsel kaderin bir devamıdır” değerlendirmesinde bulundu. Bu sözler, İsrail’in 2000 yılında Güney Lübnan’dan çekilmek zorunda kalmasına, 2006’da Hizbullah karşısında hedeflerine ulaşamamasına ve 2023 sonrası Gazze savaşında da benzer bir akıbete uğramasına atıf niteliğindedir. Emperyalist güçlerin her türlü teknolojik ve askeri üstünlüğüne rağmen, düzenli ordular karşısında diz çöktüremeyeceği bir direniş kültürü vardır; işte bu kültür, İsrail’in ‘yenilmezlik’ mitini paramparça etmiştir.

Bölgesel Bağlam ve Direniş Stratejisi

Kaani’nin açıklaması, ABD-İsrail ekseninin İran’a yönelik baskılarını artırdığı ve bölgesel gerilimin tırmandığı kritik bir döneme denk geliyor. Kudüs Gücü Komutanı’nın vurgusu, İran’ın sadece kendi savunmasına değil, aynı zamanda Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’deki direniş gruplarına verdiği desteğe de devam edeceğini gösteriyor. Direniş Ekseni, emperyalist saldırılara karşı bir ‘çevre savunması’ stratejisi benimsemiştir. Bu stratejiye göre, İran sınırları ötesindeki her direniş unsuru, aslında İran’ın güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir ‘ön cephe’ konumundadır. Bu nedenle Hizbullah’a destek, Tahran için bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur.