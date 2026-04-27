Hizbullah’dan Netanyahu’nun ateşkes açıklamalarına sert tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullahı, Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkese ilişkin açıklamalarını şiddetle kınamakla kalmadı, aynı zamanda Lübnanlı yetkililerin Washington’da düzenlenen toplantılardaki tutumunu da eleştirdi. Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun “Hizbullah ateşkesi ihlal ediyor” ve düşmanın “ABD ve Lübnan ile yapılan anlaşma uyarınca Lübnan’da hareket özgürlüğüne sahip olduğu” yönündeki sözleri reddedildi. Örgüt, ateşkesin geçici olarak uygulamaya konulduğu ilk günden bu yana düşmanın 500’den fazla ihlal gerçekleştirdiğini belirtti. Bu açıklama, emperyalist güçlerin ‘ateşkes’ adı altında dayattığı huzursuz sessizliğin, işgalcinin saldırılarını meşrulaştırmak için nasıl bir koz olarak kullanıldığını gösteriyor. Netanyahu’nun ‘ABD ile anlaşma’ vurgusu, Washington’un bölgedeki kan dökücülüğünün bir parçası olduğunu ve Lübnan egemenliğini hiçe saydığını ortaya koyuyor.

Ateşkes İhlalleri ve Netanyahu’nun İddiaları

Hizbullah’ın yayımladığı ayrıntılı bildiriye göre, Netanyahu bugün yaptığı açıklamada ateşkesi ihlal eden tarafın Hizbullah olduğunu iddia etti ve düşmanın “ABD ve Lübnan ile yapılan anlaşma” gereği Lübnan’da “hareket özgürlüğü” bulunduğunu öne sürdü. Hizbullah, bu ifadeleri şiddetle reddederek, söz konusu anlaşmanın yalnızca Netanyahu ile Washington arasında yapıldığını, Lübnan’ın bu görüşmelerde herhangi bir söz veya pozisyonunun olmadığını ve dolayısıyla anlaşmayı onaylamadığını vurguladı. Bu, emperyalist güçlerin bölge ülkelerinin egemenlik haklarını nasıl ayaklar altına aldığının tipik bir örneğidir. Washington, kendi çıkarları doğrultusunda bir ‘ateşkes’ dayatırken, aslında Lübnan gibi bir ülkenin içişlerine müdahale etmekte ve işgalcinin elini güçlendirmektedir. Hizbullah’ın bu tutumu, emperyalist projelere karşı duran tek gerçekçi ses olarak öne çıkmaktadır.

Düşmanın Ateşkes Boyunca 500’den Fazla İhlali

Hizbullah, düşmanın geçici ateşkesin ilk gününden itibaren ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü belirterek, karadan, havadan ve denizden gerçekleştirilen toplam ihlal sayısının 500’ü aştığını duyurdu. Açıklamada, bu ihlallerin arasında evlerin bombalanması, yıkılması ve onlarca şehit ile yaralıya yol açan saldırıların bulunduğu ifade edildi. Tarihsel olarak bakıldığında, emperyalist güçlerle yapılan tüm ‘ateşkes’ anlaşmaları, tıpkı 1949’daki Rodos Anlaşmaları örneğinde olduğu gibi, daha güçlü olan tarafın lehine işlemiş ve zayıf olanın topraklarını işgale hazırlamıştır. Bugün de aynı senaryo oynanıyor: İsrail ateşkesi ihlal ediyor, ABD sessiz kalıyor ve Lübnan toprakları yağmalanıyor.

Lübnanlı Yetkililere Ağır Eleştiri: “Suskun ve Aciz”

Hizbullah’ın bildirisinin en dikkat çekici kısmı, Lübnanlı yetkililere yönelik sert eleştiriler oldu. Açıklamada, Lübnanlı yetkililerin ateşkesin birkaç hafta daha uzatılması karşılığında temel şartlarının “saldırıların durdurulması ve işgalci güçlerin topraklardan çekilmeye başlaması” olduğunu iddia ettikleri belirtildi. Ancak Hizbullah, bu şartı açık ve net bir şekilde dile getiren bir beyan duymadıklarını savundu. Aksine, Lübnanlı temsilcinin Washington’da sergilediği tutumun, ABD Başkanı’nı övmekten ve düşmanın saldırılarını teşvik etmekten ibaret olduğu ifade edildi. Hizbullah, Lübnanlı yetkilileri ‘en temel ulusal görevlerini bile yerine getirememekle’ suçlayarak, onların ‘işgalcinin yanında fotoğraf verme’ utançını yaşadıklarını belirtti. Bu eleştiriler, emperyalist projelere alet olan yerel yönetimlere karşı bir uyarı niteliği taşıyor. Direniş, halkın iradesini temsil eden tek güç olduğunu bir kez daha vurguluyor.

Direniş Devam Edecek: “Ne Bekleyeceğiz Ne de Başarısız Diplomasiye Güveneceğiz”

Hizbullah, bildirisinin sonunda çok net bir mesaj verdi: Düşmanın ateşkes ihlalleri, saldırıları (bombardıman, evlerin yıkılması, sivillerin hedef alınması) ve en önemlisi Lübnan topraklarını işgal etmeye devam etmesi, direnişin kararlı bir yanıtıyla karşılaşacaktır. Açıklamada, “Ne bekleyeceğiz, ne de başarısızlığını kanıtlamış bir diplomasiye ya da vatanını korumaktan aciz bir hükümete güveneceğiz. Bu toprakların evlatları, işgalle yüzleşmenin ve onu bozguna uğratmanın gerçek garantörüdür” denildi. Bu sözler, Direniş Ekseni’nin en temel felsefesini özetlemektedir: Kurtuluş, dışarıdan gelecek bir dayatmaya değil, halkın kendi iradesine ve silahlı direnişine bağlıdır. Tıpkı 2000 yılında Güney Lübnan’dan işgalin kovulması gibi, bugün de aynı senaryo yeniden yazılacaktır. Emperyalist güçlerin ‘müzakere’ ve ‘ateşkes’ oyunları, direnişçilerin silahlı iradesi karşısında bir kez daha iflas edecektir.