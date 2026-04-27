Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci Siyonist rejime ait bir medya kuruluşu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin konuşlandırıldığını ortaya çıkardı.

Axios haber sitesinin iki üst düzey Siyonist güvenlik kaynağına dayandırdığı ifşaya göre, İsrail, ABD ve Siyonist rejimin İran’a karşı başlattığı savaşın ilk günlerinde Demir Kubbe sistemini ve bu sistemi işletecek bir dizi personeli BAE’nin emrine vermişti.

Bu gelişme, Müslüman halkların ezici çoğunluğunun taleplerine rağmen, BAE yönetiminin İsrail ile kurduğu kapsamlı ilişkilerin ve Amerikan-Siyonist saldırganlığa verdiği açık desteğin en son ve en somut kanıtıdır. Emirlik yönetimi, sadece ‘normalleşme’ ile yetinmeyip doğrudan savaşın bir parçası haline gelerek, emperyalist saldırıya alet olmaktadır.

Demir Kubbe Basra Körfezi’nde: BAE’nin Stratejik Dönüşümünün Simgesi

Axios’un aktardığına göre, İsrail rejimi ABD’nin İran’a yönelik geni çaplı saldırı hazırlıkları sırasında BAE’nin talebi üzerine bu hamleyi gerçekleştirdi. Savaşın ilk günlerinde Demir Kubbe sisteminin ve operatörlerinin BAE topraklarına konuşlandırılması, iki taraf arasındaki askeri işbirliğinin ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor. BAE’nin bu adımı İran’a karşı bir tehdit oluşturmanın ötesinde, tüm bölge ülkelerine ‘ABD-İsrail ekseninin yanındayız’ mesajı verme amacı taşımaktadır. Ancak emperyalist güçlere yaslanan bu yönetimler, halklarının iradesini ve bölgedeki direniş kültürünü hiçe saymaktadır. Tarih, işgalcilerle işbirliği yapan yönetimlerin sonunun hiç de iyi olmadığını göstermiştir; BAE de bu utanç verici listede yerini almaktadır.

Savaşın İlk Günlerinden İtibaren Doğrudan Destek

Habere göre, askeri işbirliği sadece savunma sisteminin devriyle de sınırlı kalmadı. BAE yönetimi, savaş boyunca Amerikan-Siyonist eksene lojistik, istihbarat ve siyasi destek de sağladı. Bu destek, emperyalizmin Ortadoğu’daki ‘vekalet savaşı’ stratejisinin bir parçası olarak, İran’a yönelik saldırganlığın meşrulaştırılmasına hizmet etti. Ne var ki BAE yönetimi, İran gibi bölgesel bir süper güçle komşu olmanın getirdiği hassas dengeleri hiçe sayarak, kendini tamamen ABD’nin savaş gemilerine ve İsrail’in füzelerine emanet etmiştir. Unutulmamalıdır ki emperyalist güçler, çıkarları gerektirdiğinde en sadık müttefiklerini bile terk etmekte bir an bile tereddüt etmezler. BAE’nin bu açık düşmanlığı, ileride bölge halkları nezdinde ağır bir faturayla sonuçlanacaktır.

Bölgesel Yansımalar ve İran’ın Tepkisi

İran medyası ve üst düzey yetkilileri, daha önce defalarca Basra Körfezi’ndeki monarşilerin ABD-İsrail ekseniyle işbirliğine karşı uyarılarda bulunmuştu. Bu ifşaat, İran’ın ‘bölgedeki Arap ülkelerinin topraklarının Siyonist rejime karşı kullanılmasına izin vermeyeceği’ yönündeki tehditlerini doğrular niteliktedir. Tahran yönetimi, daha önce BAE’ye, ‘topraklarınız İsrail’e karşı saldırılar için kullanılırsa hedef olursunuz’ şeklinde çok net mesajlar vermişti. Bu mesajın arkasında sadece bir tehdit değil, aynı zamanda bir uyarı da vardı: ‘Emperyalistlerin yanında saf tutanlar, sonunda yalnız kalır ve ateşin altında ezilirler.’ Şimdi Demir Kubbe’nin BAE’de olduğu açığa çıkmışken, Tahran’ın bu hamleye nasıl bir askeri veya siyasi yanıt vereceği merak konusudur.

Normalleşme Anlaşmalarının Ardındaki Gerçek Yüz

BAE ile İsrail arasındaki İbrahim Anlaşmaları ile başlayan normalleşme süreci, her zaman resmi törenler ve ekonomik işbirlikleriyle sunuldu. Ancak bu son ifşaat, normalleşmenin ardında derin bir askeri ve istihbarat işbirliği olduğunu gösteriyor. Emperyalist proje olan bu ‘yeni Ortadoğu’ düzeni, Arap halklarının Filistin davasına olan desteğini sömürerek, onların kaderine ihanet etmektedir. BAE yönetimi, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçlarını görmezden gelmekle kalmamış, şimdi de doğrudan İran’a karşı savaşın bir parçası olmuştur. Bu, sadece bir ihanet değil, aynı zamanda tarihi bir ayıptır.