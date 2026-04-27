Başkan faklı yalan aynı: Nükleer silaha sahip olmamalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile İran arasında nükleer program, bölgesel nüfuz ve yaptırımlar ekseninde süren gerilim, diplomasi trafiğini kopma noktasına getirdi. İki ülke henüz orta bir yol bulabilmiş değilken, ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının “çok yakında sona ereceğini” ve galibin ABD olacağını öne sürdü. Dünyanın gözü İslamabad’daki gelişmelere çevrilmişken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan üzerinden ABD yönetimine Tahran’ın “kırmızı çizgilerini” içeren yazılı bir mesaj iletti ve ardından Moskova’ya geçti.

Trump, Fox News’e verdiği röportajda kendisine yönelik silahlı saldırıyı İran’la ilişkilendirerek, “Başkanlığın bu kadar tehlikeli olabileceğini tahmin etmemiştim. Ama icraat yapan bir başkansanız, sıradan bir başkandan çok daha büyük bir tehlikeyle karşılaşırsınız” dedi. Bu sözler, Beyaz Saray’ın İran’a karşı yürüttüğü “maksimum baskı” politikasının sadece bölgesel değil, kişisel bir boyut da kazandığını gösteriyor. Oysa bilimsel veriler, ekonomik yaptırımların siviller üzerinde yarattığı yıkıcı etkinin –örneğin temel ilaçlara erişimi engellemesi– terörizmi azaltmak bir yana, toplumsal travmayı derinleştirdiğini ortaya koyuyor.

“İran Nükleer Silaha Sahip Olsaydı Biz Havaya Uçardık”

Daha önceki ABD başkanlarını İran konusunda “üzerine düşeni yapmamakla” suçlayan Trump, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek zorundayız; aksi takdirde biz havaya uçardık. İsrail de o silaha sahip olduğu andan itibaren dakikalar içinde yok edilirdi” ifadelerini kullandı. Bu korku senaryosu, tarihsel olarak ABD’nin emperyalist müdahalelerini meşrulaştırmak için kullandığı tipik bir araçtır: 2003’te Irak’a yönelik işgalde “kitle imha silahları” iddiasının bilimsel temelsiz olduğu sonradan kanıtlanmış, yüzbinlerce sivil hayatını kaybetmişti. Bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın nükleer programında herhangi bir silahlanmaya yönelik kanıt bulunmadığını defalarca raporlamıştır. O halde Trump’ın “tehlike” söylemi, aslında Washington’ın Ortadoğu’daki askeri üslerini ve enerji koridorlarını kontrol etme hedefinin bir parçasıdır.

Trump ayrıca, “İran konuşmak istiyorsa bizi arayabilir. Umarım akıllıca davranırlar” diyerek, görüşme kapısını tek taraflı ve tehditkâr bir dille araladı. Oysa ABD’nin müttefiki İsrail’in, uluslararası hukuku ihlal ederek geliştirdiği açıklanmamış nükleer cephaneliği, Batı tarafından sessizlikle karşılanırken, İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkı bile yaptırım sebebi sayılmaktadır. Bu çifte standart, emperyalist politikaların en somut göstergesidir.

İran’dan Pakistan Üzerinden “Kırmızı Çizgi” Mesajı

İran basınına göre, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İslamabad’daki temaslarında, Tahran’ın ABD’nin talepleri karşısında kabul etmeyeceği hususlar –nükleer konular ve Hürmüz Boğazı gibi “kırmızı çizgiler”– Pakistan aracılığıyla Washington’a iletildi. Görüşmeler doğrudan müzakere niteliği taşımazken, arabuluculuk çerçevesinde bölgesel durumun netleştirilmesi hedefleniyor. Arakçi, Umman ve Pakistan’ın ardından Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle bir araya gelecek. Bu diplomatik trafik, ABD’nin İran’ı tecrit etme politikasının başarısız olduğunu, Tahran’ın alternatif güç merkezleriyle ilişkilerini derinleştirdiğini gösteriyor.

Trump Heyet Seyahatini İptal Etti: “Kimin Sorumlu Olduğunu Bilmiyorlar”

ABD Başkanı Trump, Pakistan’a gitmesi beklenen heyetin seyahatini “çok uzun süreceği ve İranlı hiçbir liderle görüşmeyeceğimiz için” iptal etti. “İran görüşmek istiyorsa aramalı” diyen Trump, ayrıca İran liderliğinde “büyük bir çekişme olduğunu, kimin sorumlu olduğunu kimsenin bilmediğini” öne sürdü. Bu açıklamalar, ABD yönetiminin diplomasiden ziyade psikolojik harp taktiklerine yaslandığını ele veriyor. Oysa ABD içinde, Trump’ın savaş yanlısı tutumuna tepkiler büyüyor: Demokrat Parti’den Senatör Chris Murphy, “Başkan’ın İran’la savaş çığırtkanlığı, ABD’yi Irak benzeri bir bataklığa sürükler” derken, eski Savunma Bakanı Chuck Hagel de ‘diplomatik kanalların tamamen kapatılmasının akılsızlık’ olduğunu belirtti. Uluslararası Kriz Grubu’nun analizine göre, doğrudan müzakere çağrılarını reddeden bir üslup, çatışmayı tırmandırmaktan başka bir sonuç vermemektedir.